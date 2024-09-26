Байден скличе у Німеччині "Рамштайн" на рівні лідерів країн

Президент США Джо Байден заявив, що скличе у Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів країн. Це засідання відбудеться у жовтні.

Байден анонсував проведення “Рамштайну”

Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з оборони України для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії. Джо Байден Президент США

Напередодні ЗМІ повідомляли, що у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції та Британії, для обговорення підтримки України.

Байден розкрив деталі нової допомоги Україні

Як зазначається, президент Джо Байден доручив Міністерству оборони США виділити всі доступні кошти в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця свого президентського терміну.

Я також санкціонував виділення 5,5 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб повністю використати фінансування, яке було виділене Конгресом на підтримку України, і поповнити американські запаси, — повідомив Джо Байден. Поширити

Міністерство оборони США виділить також додаткові 2,4 мільярда доларів на допомогу, що включатиме:

системи протиповітряної оборони,

безпілотні авіаційні комплекси,

боєприпаси класу "повітря-земля".

Також пакет міститиме — боєприпаси великої дальності Joint Stand-off Weapon та додаткову батарею ППО Patriot і ракети до неї.

Крім того, Байден доручив розширити програму підготовки українських пілотів на F-16, зокрема забезпечити підготовку ще 18 пілотів у наступному році.