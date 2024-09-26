Байден скличе у Німеччині "Рамштайн" на рівні лідерів країн

Президент США Джо Байден заявив, що скличе у Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів країн. Це засідання відбудеться у жовтні.
Головні тези:
- Президент США Джо Байден скличе у Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії.
- Байден виділив додаткові кошти й допомогу для України, включаючи системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси класу 'повітря-земля'.
- Міністерство оборони США виділить 2,4 мільярда доларів на допомогу Україні, що включатиме розширену програму підготовки українських пілотів на F-16.
- Зустріч у Німеччині стане важливим кроком у підтримці України та у зусиллях протистояти російській агресії.
- Оголошені ініціативи та допомога від Байдена свідчать про підтримку США Україні в укріпленні обороноздатності та зміцненні безпеки країни.
Байден анонсував проведення “Рамштайну”
Напередодні ЗМІ повідомляли, що у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції та Британії, для обговорення підтримки України.
Байден розкрив деталі нової допомоги Україні
Як зазначається, президент Джо Байден доручив Міністерству оборони США виділити всі доступні кошти в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця свого президентського терміну.
Міністерство оборони США виділить також додаткові 2,4 мільярда доларів на допомогу, що включатиме:
системи протиповітряної оборони,
безпілотні авіаційні комплекси,
боєприпаси класу "повітря-земля".
Також пакет міститиме — боєприпаси великої дальності Joint Stand-off Weapon та додаткову батарею ППО Patriot і ракети до неї.
Крім того, Байден доручив розширити програму підготовки українських пілотів на F-16, зокрема забезпечити підготовку ще 18 пілотів у наступному році.
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