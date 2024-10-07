Удари по РФ. Естонія закликала Захід зняти заборону для України

Президент Естонії Алар Каріс закликав західних партнерів зняти заборону на застосування наданої ними далекобійної зброї для ураження цілей на території РФ, наголосивши, що Росія не ставить для себе жодних обмежень.
Головні тези:
- Естонія активно підтримує Україну у конфлікті з Росією, закликаючи Захід зняти обмеження для України і дозволити використання далекобійної зброї проти РФ.
- Президент Естонії наголосив, що обмеження, які запроваджують західні країни, лише ускладнюють ситуацію та обмежують можливості України в самообороні.
- Україна має право захищатися від потенційних загроз, що надходять зі сторони РФ, і застосовувати превентивні заходи для запобігання майбутнім нападам.
- Естонія нагадує про необхідність діяти спільно та рішуче для зупинення агресії Росії та захисту інтересів України та країн Європи.
- Захід має розглянути можливість підтримки України у веденні оборонної війни проти агресії РФ та надати необхідну допомогу для запобігання новим трагедіям у регіоні.
Естонія виступила за удари західною зброєю по РФ
Каріс назвав обмеження, які західні країни запровадили до України, «несправедливими, аморальними і шкідливими».
Він підкреслив, що Захід провів лінію, вважаючи, що її перетин означатиме ескалацію.
За його словами, Росія не визначає для себе жодних обмежень, а Північна Корея чи Іран не обмежують Кремль у використанні зброї, яку вони постачають.
І ці ракети, безпілотники та бомби вбивають українських жінок і дітей. Вони вбивають працівників Червоного Хреста, руйнують лікарні та уражають кораблі, що перевозять зерно в Африку.
Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення вже тричі був в Україні та бачив наслідки атак Росії на енергетику. За його словами, це «цілеспрямована жорстокість» і «воєнний злочин, що має на меті зламати українців».
Коли йдеться про досягнення своїх імперіалістичних амбіцій в Україні та Європі, Росія не зважає на ціну — чи то в грошах, чи то в людських життях. Ми повинні дати Росії зрозуміти, що жодна країна ніколи не зможе нав'язати свою волю сусідам шляхом війни. А це означає, що Росія не може виграти цю війну.
Він додав, що Захід парадоксальним будує стіну, змушуючи Україну вести свою битву з-за неї, стикаючись з новими російськими атаками і зазнаючи щодня все більших жертв.
Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ
Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.
Право України на самооборону не означає, що вона повинна чекати, поки ракета перетне кордон або влучить у місто, як-от Харків, перед тим як реагувати, — заявила Бербок, додавши, що навіть найсучасніша протиповітряна оборона не завжди може запобігти таким загрозам.
Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.
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