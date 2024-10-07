Удари по РФ. Естонія закликала Захід зняти заборону для України

Президент Естонії Алар Каріс закликав західних партнерів зняти заборону на застосування наданої ними далекобійної зброї для ураження цілей на території РФ, наголосивши, що Росія не ставить для себе жодних обмежень.

Естонія виступила за удари західною зброєю по РФ

Каріс назвав обмеження, які західні країни запровадили до України, «несправедливими, аморальними і шкідливими».

Застосовуючи їх, ми побудували стіну, за якою, з одного боку, ми доблесно допомагаємо Україні, а з іншого — перешкоджаємо повному використанню нашої власної допомоги. Ми фактично змушуємо Україну вести оборонні бої з прив'язаною рукою. Знімемо ці обмеження. Алар Каріс Президент Естонії

Він підкреслив, що Захід провів лінію, вважаючи, що її перетин означатиме ескалацію.

Це неправда! Наш страх невиправданий... Обмеження, які ми самі собі встановили, неодноразово дискредитувалися. Вони лише відображають наш страх, слабкість і нерішучість — все це підживлює агресора, підбадьорює його, збільшує його апетит. Поширити

За його словами, Росія не визначає для себе жодних обмежень, а Північна Корея чи Іран не обмежують Кремль у використанні зброї, яку вони постачають.

І ці ракети, безпілотники та бомби вбивають українських жінок і дітей. Вони вбивають працівників Червоного Хреста, руйнують лікарні та уражають кораблі, що перевозять зерно в Африку.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення вже тричі був в Україні та бачив наслідки атак Росії на енергетику. За його словами, це «цілеспрямована жорстокість» і «воєнний злочин, що має на меті зламати українців».

Коли йдеться про досягнення своїх імперіалістичних амбіцій в Україні та Європі, Росія не зважає на ціну — чи то в грошах, чи то в людських життях. Ми повинні дати Росії зрозуміти, що жодна країна ніколи не зможе нав'язати свою волю сусідам шляхом війни. А це означає, що Росія не може виграти цю війну.

Він додав, що Захід парадоксальним будує стіну, змушуючи Україну вести свою битву з-за неї, стикаючись з новими російськими атаками і зазнаючи щодня все більших жертв.

Тому, перефразовуючи Рейгана (йдеться про виступ президента США Рональда Рейгана у 1987 році у Західному Берліні, коли він звернувся до вартових Берлінської стіни — ред.), я звертаюся до всіх нас: зруйнуймо цю стіну обмежень! Поширити

Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ

Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.

Право України на самооборону не означає, що вона повинна чекати, поки ракета перетне кордон або влучить у місто, як-от Харків, перед тим як реагувати, — заявила Бербок, додавши, що навіть найсучасніша протиповітряна оборона не завжди може запобігти таким загрозам.

Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.