Удары по РФ. Эстония призвала Запад снять запрет для Украины

Президент Эстонии Алар Карис призвал западных партнеров снять запрет на применение предоставленного ими дальнобойного оружия для поражения целей на территории РФ, подчеркнув, что Россия не ставит для себя никаких ограничений.

Эстония выступила за удары западным оружием по РФ

Карис назвал ограничения, которые западные страны ввели в Украину, «несправедливыми, безнравственными и вредными».

Применяя их мы построили стену, за которой, с одной стороны, мы доблестно помогаем Украине, а с другой — препятствуем полному использованию нашей собственной помощи. Мы фактически заставляем Украину вести оборонительные бои с привязанной рукой. Снимем эти ограничения. Алар Карис Президент Эстонии

Он подчеркнул, что Запад провел линию, считая, что ее пересечение будет означать эскалацию.

Это неправда! Наш страх неоправдан... Ограничения, которые мы сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают наш страх, слабость и нерешительность — все это подпитывает агрессора, ободряет его, увеличивает его аппетит. Поделиться

По его словам, Россия не определяет для себя никаких ограничений, а Северная Корея или Иран не ограничивают Кремль в использовании поставляемого ими оружия.

Эти ракеты, беспилотники и бомбы убивают украинских женщин и детей. Они убивают работников Красного Креста, разрушают больницы и поражают корабли, перевозящие зерно в Африку.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения уже трижды находился в Украине и видел последствия атак России на энергетику. По его словам, это «целенаправленная жестокость» и «военное преступление, направленное на слом украинцев».

Когда речь идет о достижениях своих империалистических амбиций в Украине и Европе, Россия не учитывает цену — будь то в деньгах или в человеческих жизнях. Мы должны дать России понять, что ни одна страна никогда не сможет навязать свою волю соседям по пути войны. А это значит, что Россия не может выиграть эту войну.

Он добавил, что Запад парадоксальным строит стену, заставляя Украину вести свою битву из-за нее, сталкиваясь с новыми российскими атаками и испытывая ежедневно все большие жертвы.

Поэтому, перефразируя Рейгана (речь о выступлении президента США Рональда Рейгана в 1987 году в Западном Берлине, когда он обратился к стражам Берлинской стены — ред.), я обращаюсь ко всем нам: разрушим эту стену ограничений! Поделиться

Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ

Как отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Украина имеет право защищаться, не дожидаясь нападения на свою территорию.

Право Украины на самооборону не означает, что она должна ждать, пока ракета пересечет границу или попадет в город, например Харьков, перед тем как реагировать, — заявила Бербок, добавив, что даже самая современная противовоздушная оборона не всегда может предотвратить такие угрозы.

Министр также отметила важность превентивных мер, таких как уничтожение пусковых установок для предотвращения будущих атак.