Удары ВСУ по военным объектам в РФ ослабляют способность окупантов наступать
Категория
Украина
Дата публикации

Удары ВСУ по военным объектам в РФ ослабляют способность окупантов наступать

Удары ВСУ по военным объектам в РФ ослабляют способность окупантов наступать
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Источник:  ISW

Продолжение украинских ударов по российским тыловым логистическим объектам кроме уничтожения боеприпасов и самих объектов создаст дополнительное давление на российскую армию.

Главные тезисы

  • Удары ВСУ по военным объектам в РФ создают дополнительное давление на российскую армию.
  • Атаки на российские тыловые объекты могут замедлить наступательные операции оккупантов.
  • Удары по логистическим объектам России могут заставить российские войска реорганизовать свою логистику.
  • Развитие возможностей для ударов на большие расстояния повысит эффективность использования уязвимых мест России.
  • Украинские атаки подрывают способность российских военных в Курске противостоять Силам обороны Украины.

Как удары ВСУ по военным объектам в РФ влияют на фронт

Аналитики отмечают, что украинские атаки на российские объекты могут оказать существенное влияние на способность оккупантов вести наступательные операции на всех фронтах войны, при наличии необходимых ресурсов, возможностей и разрешения на проведение масштабных ударов по тыловым логистическим объектам России.

Аналитики напоминают, что летом 2022 удары HIMARS по российским складам боеприпасов на оккупированных территориях Украины заставили российские войска рассредоточить склады и ослабили их логистику.

Повторные удары по составам на территории России, подобные удару в Торопце, могут спровоцировать российское командование на реорганизацию и рассредоточение систем обеспечения и логистики для уменьшения потерь.

В отчете также отмечается, что объект в Торопце находится вне досягаемости обстреливаемых из Украины западных систем.

Снятие этих ограничений и развитие собственных возможностей для ударов на большие расстояния позволит эффективнее использовать уязвимые места России.

"Бавовна" в Торопце стала рекордной по масштабам

По сообщениям официальных и неофициальных ресурсов, в ночь на 18 сентября 2024 беспилотники Сил обороны Украины атаковали состав боеприпасов возле российского города Торопец в Тверской области.

Речь идет о 107-ом арсенале ГРАУ Минобороны РФ, на объектах которого, по предварительным данным, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, в том числе зенитных ракет, и, возможно, это вообще самый большой состав БК в географически "европейской" части России.

Этот взорванный арсенал был явно важен для питания рашистской группировки, противодействующей Силам обороны Украины на Курщине. Поэтому результат этой атаки следует искать именно в таком ракурсе — то есть в ограничении возможностей российских военных, которые пытаются противодействовать операции ВСУ в Курской области.

В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.

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