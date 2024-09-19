Удары ВСУ по военным объектам в РФ ослабляют способность окупантов наступать

Продолжение украинских ударов по российским тыловым логистическим объектам кроме уничтожения боеприпасов и самих объектов создаст дополнительное давление на российскую армию.
Главные тезисы
- Удары ВСУ по военным объектам в РФ создают дополнительное давление на российскую армию.
- Атаки на российские тыловые объекты могут замедлить наступательные операции оккупантов.
- Удары по логистическим объектам России могут заставить российские войска реорганизовать свою логистику.
- Развитие возможностей для ударов на большие расстояния повысит эффективность использования уязвимых мест России.
- Украинские атаки подрывают способность российских военных в Курске противостоять Силам обороны Украины.
Как удары ВСУ по военным объектам в РФ влияют на фронт
Аналитики отмечают, что украинские атаки на российские объекты могут оказать существенное влияние на способность оккупантов вести наступательные операции на всех фронтах войны, при наличии необходимых ресурсов, возможностей и разрешения на проведение масштабных ударов по тыловым логистическим объектам России.
Аналитики напоминают, что летом 2022 удары HIMARS по российским складам боеприпасов на оккупированных территориях Украины заставили российские войска рассредоточить склады и ослабили их логистику.
В отчете также отмечается, что объект в Торопце находится вне досягаемости обстреливаемых из Украины западных систем.
Снятие этих ограничений и развитие собственных возможностей для ударов на большие расстояния позволит эффективнее использовать уязвимые места России.
"Бавовна" в Торопце стала рекордной по масштабам
По сообщениям официальных и неофициальных ресурсов, в ночь на 18 сентября 2024 беспилотники Сил обороны Украины атаковали состав боеприпасов возле российского города Торопец в Тверской области.
Речь идет о 107-ом арсенале ГРАУ Минобороны РФ, на объектах которого, по предварительным данным, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, в том числе зенитных ракет, и, возможно, это вообще самый большой состав БК в географически "европейской" части России.
В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.
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