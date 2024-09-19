Удари ЗСУ по військових обʼєктах у РФ послаблюють здатність окупантів наступати

Продовження українських ударів по російських тилових логістичних об'єктах, крім знищення боєприпасів та самих об'єктів, створить додатковий тиск на російську армію.
Головні тези:
- Українські удари по військових об'єктах у РФ створюють додатковий тиск на російську армію.
- Атаки на російські тилові логістичні об'єкти можуть суттєво послабити здатність окупантів проводити наступальні операції.
- Удари по російським складам боєприпасів влітку 2022 року змусили російські війська розосередити запаси і послабили їхню логістику.
- Удар у Торопці спровокує російське командування на реорганізацію та зменшення втрат у системах забезпечення та логістики.
- Безпілотники Сил оборони України атакували склад боєприпасів у Торопці, обмеживши можливості російських військових в Курській області.
Як удари ЗСУ по військових обʼєктах у РФ впливають на фронт
Аналітики зазначають, що українські атаки на російські об'єкти можуть суттєво вплинути на здатність окупантів вести наступальні операції на всіх фронтах війни, за умови наявності необхідних ресурсів, можливостей та дозволу на проведення масштабних ударів по тилових логістичних об'єктах Росії.
Аналітики нагадують, що влітку 2022 року удари HIMARS по російських складах боєприпасів на окупованих територіях України змусили російські війська розосередити склади та послабили їхню логістику.
У звіті також зазначається, що об'єкт у Торопці знаходиться поза досяжністю західних систем, які обстрілюються з України.
Зняття цих обмежень та розвиток власних українських можливостей для ударів на великі відстані дозволить ефективніше використовувати вразливі місця Росії.
“Бавовна” у Торопці стала рекордною за масштабами
За повідомленнями офіційних та неофіційних ресурсів, у ніч на 18 вересня 2024 року безпілотники Сил оборони України атакували склад боєприпасів біля російського міста Торопець у Тверській області.
Йдеться про 107-ий арсенал ГРАУ Міноборони РФ, на об’єктах якого, за попередніми даними, зберігалось до 30 тисяч тон боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет, і можливо це взагалі найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії.
Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.
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