Удари ЗСУ по військових обʼєктах у РФ послаблюють здатність окупантів наступати
Категорія
Україна
Дата публікації

Удари ЗСУ по військових обʼєктах у РФ послаблюють здатність окупантів наступати

Удари ЗСУ по військових обʼєктах у РФ послаблюють здатність окупантів наступати
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Джерело:  ISW

Продовження українських ударів по російських тилових логістичних об'єктах, крім знищення боєприпасів та самих об'єктів, створить додатковий тиск на російську армію.

Головні тези:

  • Українські удари по військових об'єктах у РФ створюють додатковий тиск на російську армію.
  • Атаки на російські тилові логістичні об'єкти можуть суттєво послабити здатність окупантів проводити наступальні операції.
  • Удари по російським складам боєприпасів влітку 2022 року змусили російські війська розосередити запаси і послабили їхню логістику.
  • Удар у Торопці спровокує російське командування на реорганізацію та зменшення втрат у системах забезпечення та логістики.
  • Безпілотники Сил оборони України атакували склад боєприпасів у Торопці, обмеживши можливості російських військових в Курській області.

Як удари ЗСУ по військових обʼєктах у РФ впливають на фронт

Аналітики зазначають, що українські атаки на російські об'єкти можуть суттєво вплинути на здатність окупантів вести наступальні операції на всіх фронтах війни, за умови наявності необхідних ресурсів, можливостей та дозволу на проведення масштабних ударів по тилових логістичних об'єктах Росії.

Аналітики нагадують, що влітку 2022 року удари HIMARS по російських складах боєприпасів на окупованих територіях України змусили російські війська розосередити склади та послабили їхню логістику.

Повторні удари по складах на території Росії, подібні до удару в Торопці, можуть спровокувати російське командування на реорганізацію та розосередження систем забезпечення і логістики для зменшення втрат.

У звіті також зазначається, що об'єкт у Торопці знаходиться поза досяжністю західних систем, які обстрілюються з України.

Зняття цих обмежень та розвиток власних українських можливостей для ударів на великі відстані дозволить ефективніше використовувати вразливі місця Росії.

“Бавовна” у Торопці стала рекордною за масштабами

За повідомленнями офіційних та неофіційних ресурсів, у ніч на 18 вересня 2024 року безпілотники Сил оборони України атакували склад боєприпасів біля російського міста Торопець у Тверській області.

Йдеться про 107-ий арсенал ГРАУ Міноборони РФ, на об’єктах якого, за попередніми даними, зберігалось до 30 тисяч тон боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет, і можливо це взагалі найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії.

Цей підірваний арсенал був явно важливим для живлення рашистського угруповання, яке протидіє Силам оборони України на Курщині. Тому результат від цієї атаки слід шукати саме в такому ракурсі — тобто в обмеженні можливостей російських військових, які намагаються протидіяти операції ЗСУ в Курській області.

Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.

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