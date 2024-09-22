Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми призвал США предоставить Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по стратегическим целям на территории РФ.
Главные тезисы
- Великобритания обращается к США с просьбой разрешить Украине использование ракет Storm Shadow для ударов по России в условиях обострения конфликта.
- Украина имеет план “Б” в случае отказа поддержки со стороны США и рассчитывает на сотрудничество союзников для обеспечения безопасности страны.
- Украина предлагает новую стратегию укрепления своей обороноспособности без необходимости сотрудничества с Россией.
- Президент Украины выражает признательность союзникам и подчеркивает необходимость продолжения борьбы за национальные интересы.
- Запрос Великобритании к США может привести к критическому моменту в украинской безопасности и столкновению интересов между странами.
Великобритания призывает США предоставить Украине разрешение на удары Storm Shadow по РФ
Во время выступления на конференции лейбористов в Ливерпуле Лемми отметил, что проблемы Украины в развязанной Россией против нее преступные войны станут более глубокими и серьезными, особенно в конце 2025 и в 2026 году.
Он отметил, что руководство Украины вместе с партнерами обсуждают необходимую помощь кроме той, которая предоставляется чтобы не допустить прорыва линии фронта российскими оккупантами.
Есть ли у Украины план "Б" на случай отказа США в реализации плана победы Зеленского
Как отмечает украинский лидер в интервью изданию The New Yorker, у Украины есть план "Б" на случай, если в Белом доме отвергнут его план победы.
По его словам, сейчас он предлагает "новый план А" — план по укреплению Украины.
Зеленский подчеркнул, что план разработан в первую очередь с учетом поддержки Байдена.
В то же время, он подчеркнул, что в такой ситуации не будет обвинять Байдена ни в чем, поскольку признает его огромную заслугу в поддержке Украины.
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