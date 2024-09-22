Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми призвал США предоставить Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по стратегическим целям на территории РФ.

Великобритания призывает США предоставить Украине разрешение на удары Storm Shadow по РФ

Во время выступления на конференции лейбористов в Ливерпуле Лемми отметил, что проблемы Украины в развязанной Россией против нее преступные войны станут более глубокими и серьезными, особенно в конце 2025 и в 2026 году.

Поэтому это критическое время для смелости, терпения и стойкости от имени поддерживающих Украину союзников, — отметил глава МИД Великобритании. Поделиться

Он отметил, что руководство Украины вместе с партнерами обсуждают необходимую помощь кроме той, которая предоставляется чтобы не допустить прорыва линии фронта российскими оккупантами.

Storm Shadow

Я, как министр иностранных дел, конечно, не буду комментировать подробности операции, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в режиме реального времени идет обсуждение того, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы, подчеркнул британский министр. Поделиться

Есть ли у Украины план "Б" на случай отказа США в реализации плана победы Зеленского

Как отмечает украинский лидер в интервью изданию The New Yorker, у Украины есть план "Б" на случай, если в Белом доме отвергнут его план победы.

Украина уже много лет живет по плану Б. План А был предложен до начала полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины разными видами вооружений, — подчеркнул украинский президент. Поделиться

По его словам, сейчас он предлагает "новый план А" — план по укреплению Украины.

Это не фантазия и не научная фантастика и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от россиян сотрудничества. Скорее, в этом плане говорится, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия — это желание обеих сторон, то прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и наших партнеров, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что план разработан в первую очередь с учетом поддержки Байдена.

Если он не хочет поддерживать его, я не могу его заставить. Если же он откажется, что ж, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б. И это грустно... Это ужасное мнение. Это означает, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну — невозможную, изнуряющую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей, — предупредил президент. Поделиться

В то же время, он подчеркнул, что в такой ситуации не будет обвинять Байдена ни в чем, поскольку признает его огромную заслугу в поддержке Украины.