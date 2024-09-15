Пять эксминистров обороны Британии и экс-премьер-министр Борис Джонсон призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по РФ.

Почему Великобритания должна позволить ВСУ бить по РФ ракетами Storm Shadow

Как отмечается несколько британских политиков, включая Гранта Шеппса, Бена Уоллеса, Гэвина Уильямсона, Пенни Мордаунт, Лиама Фокса и Бориса Джонсона, предостерегли Кира Стармера от дальнейших задержек, утверждая, что это может ободрить Владимира Путина.

Уоллес подчеркнул, что бездействие со стороны Британии будет похоже на "умиротворение" Кремля, тогда как Уильямсон охарактеризовал это как "неисполнение обязанностей". Борис Джонсон добавил: "Нет никаких причин для промедления".

Стармер прибыл в Вашингтон 13 сентября для переговоров с президентом Байденом, чтобы обсудить просьбы президента Зеленского по использованию британских ракет.

Британские журналисты сообщили, что 90-минутные переговоры в Белом доме были "очень открытыми" по рассматриваемым вариантам.

Однако команда Байдена дала понять, что они желают дождаться, пока Зеленский не представит свой "план победы".

Что стало известно о переговорах Байдена и Стармера

По словам британских чиновников, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности, развертывание ракет должно стать частью более широкого плана.

Что важно понимать, план США и Британии состоит в скорейшем завершении войны РФ против Украины.

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отверг мнение о том, что использование Украиной ракет западного производства Storm Shadow для ударов по целям в России равнозначно вступлению НАТО в войну с Москвой, пишет издание. Поделиться

Британский лидер, реагируя на новые угрозы российского диктатора Путина, подчеркнул, что "РФ начала этот конфликт, и РФ может прекратить этот конфликт прямо сейчас".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжает уверять, что финальное решение по применению ракет Storm Shadow вглубь территории РФ еще не принято.

Несмотря на это, он также дал понять, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие.

По словам британского лидера, новых решений можно ожидать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.