П’ять ексміністрів оборони Британії та експрем'єр-міністр Борис Джонсон закликали прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по РФ.

Чому Британія має дозволити ЗСУ бити по РФ ракетами Storm Shadow

Як зазначається кілька британських політиків, включаючи Гранта Шеппса, Бена Воллеса, Гевіна Вільямсона, Пенні Мордаунт, Ліама Фокса та Бориса Джонсона, застерегли Кіра Стармера від подальших затримок, стверджуючи, що це може підбадьорити Володимира Путіна.

Воллес наголосив, що бездіяльність з боку Британії буде схожа на "умиротворення" Кремля, тоді як Вільямсон охарактеризував це як "невиконання обов’язків". Борис Джонсон додав: "Немає жодних причин для зволікання".

Стармер прибув до Вашингтона 13 вересня для переговорів із президентом Байденом, щоб обговорити прохання президента Зеленського щодо використання британських ракет.

Британські журналісти повідомили, що 90-хвилинні переговори в Білому домі були "дуже відкритими" щодо варіантів, які розглядаються.

Однак, команда Байдена дала зрозуміти, що вони бажають дочекатися, поки Зеленський не представить свій "план перемоги".

Що стало відомо про переговори Байдена та Стармера

За словами британських чиновників, які поспілкувалися з журналістам на умовах анонімності, розгортання ракет має стати частиною ширшого плану.

Що важливо розуміти, план США та Британії полягає у якомога швидшому завершенні війни РФ проти України.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відкинув думку про те, що використання Україною ракет західного виробництва Storm Shadow для ударів по цілям у Росії рівнозначне вступу НАТО у війну з Москвою, — пише видання. Поширити

Британський лідер, реагуючи на нові погрози російського диктатора Путіна, наголосив, що "РФ почала цей конфлікт, і РФ може припинити цей конфлікт просто зараз.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер продовжує запевняти, що фінальне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ ще не ухвалено.

Попри це, він також дав зрозуміти, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.

За словами британського лідера, нових рішень можна очікувати під час засідання Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця.