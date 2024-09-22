Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі закликав США надати Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних цілях на території РФ.
Головні тези:
- Глава МЗС Великої Британії закликає США дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по РФ, аргументуючи це загостренням ситуації між Україною та Росією.
- Український президент має план “Б” на випадок відмови США від плану перемоги, спрямований на зміцнення країни без участі Росії.
- Зеленський підкреслює, що реалізація плану “Б” і успішне завершення війни залежить від нього та його партнерів, не обов'язково від участі Росії.
- Підтримка Байдена є важливою для України, однак навіть у випадку відмови від підтримки президент обіцяє продовжувати боротьбу в межах плану “Б”.
- Україна розраховує на підтримку своїх союзників у подоланні загостреної ситуації з Росією та розвитку подальших стратегій для зміцнення країни.
Британія закликає США надати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ
Під час виступу на конференції лейбористів у Ліверпулі Леммі зазначив, що проблеми України у розв’язаній Росією проти неї злочинні війні стануть глибшими та серйознішими, особливо наприкінці 2025-го та в 2026 році.
Він зазначив, що наразі керівництво України разом з партнерами обговорюють необхідну допомогу окрім тієї, яка надається аби не допустити прориву лінії фронту російськими окупантами.
Чи є в України план “Б” на випадок відмови США у реалізації плану перемоги Зеленського
Як зазначає український лідер в інтерв'ю виданню The New Yorker, Україна має план “Б” на випадок, якщо у Білому домі відкинуть його план перемоги.
За його словами, зараз він пропонує "новий план А" — план зі зміцнення України.
Зеленський наголосив, що план розроблено насамперед з урахуванням підтримки Байдена.
Водночас він підкреслив, що в такій ситуації не звинувачуватиме Байдена ні в чому, оскільки визнає його величезну заслугу в підтримці України.
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