Британія просить у США дозволу Україні на удари Storm Shadow по РФ
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Політика
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Британія просить у США дозволу Україні на удари Storm Shadow по РФ

Storm Shadow
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Джерело:  The Guardian

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі закликав США надати Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних цілях на території РФ. 

Головні тези:

  • Глава МЗС Великої Британії закликає США дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по РФ, аргументуючи це загостренням ситуації між Україною та Росією.
  • Український президент має план “Б” на випадок відмови США від плану перемоги, спрямований на зміцнення країни без участі Росії.
  • Зеленський підкреслює, що реалізація плану “Б” і успішне завершення війни залежить від нього та його партнерів, не обов'язково від участі Росії.
  • Підтримка Байдена є важливою для України, однак навіть у випадку відмови від підтримки президент обіцяє продовжувати боротьбу в межах плану “Б”.
  • Україна розраховує на підтримку своїх союзників у подоланні загостреної ситуації з Росією та розвитку подальших стратегій для зміцнення країни.

Британія закликає США надати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ

Під час виступу на конференції лейбористів у Ліверпулі Леммі зазначив, що проблеми України у розв’язаній Росією проти неї злочинні війні стануть глибшими та серйознішими, особливо наприкінці 2025-го та в 2026 році.

Тож це критичний час для сміливості, терпіння та стійкості від імені союзників, які підтримують Україну, — зазначив глава МЗС Великої Британії.

Він зазначив, що наразі керівництво України разом з партнерами обговорюють необхідну допомогу окрім тієї, яка надається аби не допустити прориву лінії фронту російськими окупантами.

Британія закликає США дати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ
Storm Shadow

Я, як міністр закордонних справ, звичайно, не коментуватиму подробиці операції, тому що це може тільки допомогти Путіну. Але між союзниками в режимі реального часу йде обговорення того, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими, — підкреслив британський міністр.

Чи є в України план “Б” на випадок відмови США у реалізації плану перемоги Зеленського

Як зазначає український лідер в інтерв'ю виданню The New Yorker, Україна має план “Б” на випадок, якщо у Білому домі відкинуть його план перемоги.

Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій і превентивного посилення України різними видами озброєнь, — підкреслив український президент.

За його словами, зараз він пропонує "новий план А" — план зі зміцнення України.

Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що дуже важливо, для досягнення успіху він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія — це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів, — наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що план розроблено насамперед з урахуванням підтримки Байдена.

Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його змусити. Якщо ж він відмовиться — що ж, тоді нам доведеться продовжувати жити в межах плану Б. І це сумно... Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну — неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей, — попередив президент.

Водночас він підкреслив, що в такій ситуації не звинувачуватиме Байдена ні в чому, оскільки визнає його величезну заслугу в підтримці України.

Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою, — підкреслив Зеленський.

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