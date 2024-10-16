Британия разрабатывает план ударов по территории РФ в рамках Плана победы

Великобритания рассматривает собственные предложения о возможности поражения Украиной военных объектов в глубине России в рамках плана победы.
Главные тезисы
- Британия рассматривает предложения о поражении военных объектов в глубине России в рамках плана победы.
- Военный руководитель ВСУ обсудил с начальником армии Британии возможность ударов по российским целям.
- Сотрудничество между Украиной и Великобританией также включает поставки военной техники и повышение эффективности применения средств поражения.
- Министр иностранных дел Германии поддерживает право Украины на самооборону и подчеркивает важность превентивных мер в контексте предотвращения атак.
Сырский провел разговор с начальником армии Британии
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании, адмиралом сэром Тони Радакиным, в ходе которого проинформировал его о ситуации на фронте.
В ходе беседы они обсудили удары по российским военным объектам.
Сырский также привлек внимание британской стороны к нарушениям международного гуманитарного права Россией, военным преступлениям и ударам по критической инфраструктуре Украины, а также массированным бомбардировкам гражданских объектов.
Среди ключевых направлений сотрудничества Украины и Великобритании, по словам Сырского, остаются поставки военной техники, подготовка личного состава и повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения.
Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов в глубь РФ
Как отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Украина имеет право защищаться, не дожидаясь нападения на свою территорию.
Министр также отметила важность превентивных мер, таких как уничтожение пусковых установок для предотвращения будущих атак.
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