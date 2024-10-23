США предоставит Украине 20 млрд долл кредита. О чем идет речь
Категория
Мир
Дата публикации

США предоставит Украине 20 млрд долл кредита. О чем идет речь

Владимир Зеленский
США
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Правительство США согласилось выделить свою долю в размере 20 млрд долл. в более масштабный кредит G7 для Украины, который будет предоставляться под гарантии прибыли от замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • США согласились предоставить Украине 20 млрд долл кредита под гарантию прибыли от замороженных активов РФ.
  • Группа семи намерена предоставить Украине общий кредит в размере 50 млрд долл для защиты и стабильности страны.
  • Украина получит также 35 млрд евро кредита от ЕС для компенсации расходов на сотрудничество с ЕС и G7.

США предоставят Украине 20 млрд долл кредита

Об этом заявила 23 октября министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи в Вашингтоне с главой Минфина Украины Сергеем Марченко.

Группа семи намерена предоставить Украине $50 миллиардов кредита до конца этого года. И Соединенные Штаты присоединятся к G7, чтобы выделить Украине ссуду в размере 20 млрд долл., которая будет погашена за счет доходов, полученных от собственных активов России.

Джанет Йеллен и Сергей Марченко

О решении США предоставить Украине 20 млрд долл. из замороженных российских активов сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Есть сейчас важная новость из США: Америка приняла решение предоставить 20 млрд дол. Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами. Часть решения G7 о 50 млрд долл. для Украины — для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей Группе семи.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украина получит 35 млрд евро кредита от ЕС

Совет ЕС 23 октября окончательно принял, по письменной процедуре, выделение Украине макрофинансового кредита в размере 35 млрд евро, выплаты и обслуживание по которому будут производиться по чрезвычайным поступлениям от замороженных в ЕС российских активов.

После успешного завершения письменной процедуры Совет ЕС сегодня принял пакет финансовой помощи для Украины, включая чрезвычайный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать эти кредиты в объеме до 45 млрд евро, которые предоставляются ЕС и партнерами. по G7.

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