США предоставит Украине 20 млрд долл кредита. О чем идет речь

Правительство США согласилось выделить свою долю в размере 20 млрд долл. в более масштабный кредит G7 для Украины, который будет предоставляться под гарантии прибыли от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- США согласились предоставить Украине 20 млрд долл кредита под гарантию прибыли от замороженных активов РФ.
- Группа семи намерена предоставить Украине общий кредит в размере 50 млрд долл для защиты и стабильности страны.
- Украина получит также 35 млрд евро кредита от ЕС для компенсации расходов на сотрудничество с ЕС и G7.
США предоставят Украине 20 млрд долл кредита
Об этом заявила 23 октября министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи в Вашингтоне с главой Минфина Украины Сергеем Марченко.
Группа семи намерена предоставить Украине $50 миллиардов кредита до конца этого года. И Соединенные Штаты присоединятся к G7, чтобы выделить Украине ссуду в размере 20 млрд долл., которая будет погашена за счет доходов, полученных от собственных активов России.
О решении США предоставить Украине 20 млрд долл. из замороженных российских активов сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Украина получит 35 млрд евро кредита от ЕС
Совет ЕС 23 октября окончательно принял, по письменной процедуре, выделение Украине макрофинансового кредита в размере 35 млрд евро, выплаты и обслуживание по которому будут производиться по чрезвычайным поступлениям от замороженных в ЕС российских активов.
После успешного завершения письменной процедуры Совет ЕС сегодня принял пакет финансовой помощи для Украины, включая чрезвычайный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать эти кредиты в объеме до 45 млрд евро, которые предоставляются ЕС и партнерами. по G7.
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