Совет ЕС окончательно принял выделение Украине 35 млрд евро кредита

Совет ЕС 23 октября окончательно принял, по письменной процедуре, выделение Украине макрофинансового кредита в размере 35 млрд евро, выплаты и обслуживание по которому будут производиться по чрезвычайным поступлениям от замороженных в ЕС российских активов.

Украина получит 35 млрд евро кредита от ЕС

После успешного завершения письменной процедуры Совет ЕС сегодня принял пакет финансовой помощи для Украины, включая чрезвычайный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать эти кредиты в объеме до 45 млрд евро, предоставляемых ЕС и партнерами по G7.

Об этом в сети Х сообщило Венгерское председательство в ЕС.

✍✅ Following the successful conclusion of a written procedure, the Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in… pic.twitter.com/r2uk1WgzwF — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) October 23, 2024

Европарламент проголосовал за кредит для Украины

22 октября соответствующее решение о выделении Евросоюзом Украине кредитной помощи в объеме 35 млрд евро, как части общей кредитной программы в 50 млрд долл., инициированной странами Группы семи, принял Европейский парламент.

Кредитный механизм, сопровождающий это решение, предусматривает, что все выплаты по возврату и обслуживанию кредита будут осуществляться за счет поступлений от замороженных в ЕС активов российского Центробанка. Поделиться

После голосования Европарламента документ будет утвержден Советом ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.