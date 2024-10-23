Совет ЕС окончательно принял выделение Украине 35 млрд евро кредита
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Экономика
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Совет ЕС окончательно принял выделение Украине 35 млрд евро кредита

ЕС
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Источник:  Укринформ

Совет ЕС 23 октября окончательно принял, по письменной процедуре, выделение Украине макрофинансового кредита в размере 35 млрд евро, выплаты и обслуживание по которому будут производиться по чрезвычайным поступлениям от замороженных в ЕС российских активов.

Главные тезисы

  • Совет ЕС принял решение выделить Украине макрофинансовый кредит в размере 35 млрд евро.
  • Выплаты и обслуживание кредита будут производиться за счет поступлений от замороженных в ЕС российских активов.
  • Пакет финансовой помощи также включает механизм кредитного сотрудничества, обеспечивающий выплаты до 45 млрд евро.

Украина получит 35 млрд евро кредита от ЕС

После успешного завершения письменной процедуры Совет ЕС сегодня принял пакет финансовой помощи для Украины, включая чрезвычайный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать эти кредиты в объеме до 45 млрд евро, предоставляемых ЕС и партнерами по G7.

Об этом в сети Х сообщило Венгерское председательство в ЕС.

Европарламент проголосовал за кредит для Украины

22 октября соответствующее решение о выделении Евросоюзом Украине кредитной помощи в объеме 35 млрд евро, как части общей кредитной программы в 50 млрд долл., инициированной странами Группы семи, принял Европейский парламент.

Кредитный механизм, сопровождающий это решение, предусматривает, что все выплаты по возврату и обслуживанию кредита будут осуществляться за счет поступлений от замороженных в ЕС активов российского Центробанка.

После голосования Европарламента документ будет утвержден Советом ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что это важный вклад ЕС в рамках пакета G7, который поможет Украине решить неотложные финансовые вопросы.

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