Совет ЕС окончательно принял выделение Украине 35 млрд евро кредита

Совет ЕС 23 октября окончательно принял, по письменной процедуре, выделение Украине макрофинансового кредита в размере 35 млрд евро, выплаты и обслуживание по которому будут производиться по чрезвычайным поступлениям от замороженных в ЕС российских активов.
Главные тезисы
- Совет ЕС принял решение выделить Украине макрофинансовый кредит в размере 35 млрд евро.
- Выплаты и обслуживание кредита будут производиться за счет поступлений от замороженных в ЕС российских активов.
- Пакет финансовой помощи также включает механизм кредитного сотрудничества, обеспечивающий выплаты до 45 млрд евро.
Украина получит 35 млрд евро кредита от ЕС
После успешного завершения письменной процедуры Совет ЕС сегодня принял пакет финансовой помощи для Украины, включая чрезвычайный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать эти кредиты в объеме до 45 млрд евро, предоставляемых ЕС и партнерами по G7.
Об этом в сети Х сообщило Венгерское председательство в ЕС.
✍✅ Following the successful conclusion of a written procedure, the Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in… pic.twitter.com/r2uk1WgzwF— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) October 23, 2024
Европарламент проголосовал за кредит для Украины
22 октября соответствующее решение о выделении Евросоюзом Украине кредитной помощи в объеме 35 млрд евро, как части общей кредитной программы в 50 млрд долл., инициированной странами Группы семи, принял Европейский парламент.
После голосования Европарламента документ будет утвержден Советом ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что это важный вклад ЕС в рамках пакета G7, который поможет Украине решить неотложные финансовые вопросы.
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