Рада ЄС остаточно ухвалила виділення Україні 35 млрд євро кредиту
Категорія
Економіка
Дата публікації

Рада ЄС остаточно ухвалила виділення Україні 35 млрд євро кредиту

ЄС
Джерело:  Укрінформ

Рада ЄС 23 жовтня остаточно ухвалила, за письмовою процедурою, виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро, виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів.

Головні тези:

  • Рада ЄС підтвердила виділення Україні кредиту в розмірі 35 млрд євро, який допоможе розв'язати фінансові питання країни.
  • Цей кредит буде використаний з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів
  • Європарламент та Рада ЄС підтримали і затвердили пакет фінансової допомоги для України, включаючи макрофінансовий кредит у розмірі до 35 млрд євро.

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Після успішного завершення письмової процедури, Рада ЄС сьогодні ухвалила пакет фінансової допомоги для України, включаючи надзвичайний кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 млрд євро та механізм кредитного співробітництва, який допоможе Україні виплачувати ці кредити в обсязі до 45 млрд євро, які надаються ЄС та партнерами по G7.

Про це у мережі Х повідомило Угорське головування в ЄС.

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22 жовтня відповідне рішення про виділення Євросоюзом Україні кредитної допомоги в обсязі 35 млрд євро, як частини загальної кредитної програми у 50 млрд дол, що ініційована країнами Групи семи, ухвалив Європейський парламент.

Кредитний механізм, який супроводжує це рішення, передбачає, що всі виплати з повернення та обслуговування кредиту будуть здійснюватися коштом надходжень від заморожених в ЄС активів російського Центробанку.

Після голосування Європарламенту документ буде затверджено Радою ЄС і набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це важливий внесок ЄС у рамках пакету G7, який допоможе Україні вирішити нагальні фінансові питання.

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