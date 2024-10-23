Рада ЄС остаточно ухвалила виділення Україні 35 млрд євро кредиту

Рада ЄС 23 жовтня остаточно ухвалила, за письмовою процедурою, виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро, виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів.
Головні тези:
- Рада ЄС підтвердила виділення Україні кредиту в розмірі 35 млрд євро, який допоможе розв'язати фінансові питання країни.
- Цей кредит буде використаний з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів
- Європарламент та Рада ЄС підтримали і затвердили пакет фінансової допомоги для України, включаючи макрофінансовий кредит у розмірі до 35 млрд євро.
Україна отримає 35 млрд євро кредиту від ЄС
Після успішного завершення письмової процедури, Рада ЄС сьогодні ухвалила пакет фінансової допомоги для України, включаючи надзвичайний кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 млрд євро та механізм кредитного співробітництва, який допоможе Україні виплачувати ці кредити в обсязі до 45 млрд євро, які надаються ЄС та партнерами по G7.
Про це у мережі Х повідомило Угорське головування в ЄС.
✍✅ Following the successful conclusion of a written procedure, the Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in… pic.twitter.com/r2uk1WgzwF— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) October 23, 2024
Європарламент проголосував за кредит для України
22 жовтня відповідне рішення про виділення Євросоюзом Україні кредитної допомоги в обсязі 35 млрд євро, як частини загальної кредитної програми у 50 млрд дол, що ініційована країнами Групи семи, ухвалив Європейський парламент.
Після голосування Європарламенту документ буде затверджено Радою ЄС і набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це важливий внесок ЄС у рамках пакету G7, який допоможе Україні вирішити нагальні фінансові питання.
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