Рада ЄС остаточно ухвалила виділення Україні 35 млрд євро кредиту

Рада ЄС 23 жовтня остаточно ухвалила, за письмовою процедурою, виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро, виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів.

Україна отримає 35 млрд євро кредиту від ЄС

Після успішного завершення письмової процедури, Рада ЄС сьогодні ухвалила пакет фінансової допомоги для України, включаючи надзвичайний кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 млрд євро та механізм кредитного співробітництва, який допоможе Україні виплачувати ці кредити в обсязі до 45 млрд євро, які надаються ЄС та партнерами по G7.

Про це у мережі Х повідомило Угорське головування в ЄС.

✍✅ Following the successful conclusion of a written procedure, the Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in… pic.twitter.com/r2uk1WgzwF — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) October 23, 2024

Європарламент проголосував за кредит для України

22 жовтня відповідне рішення про виділення Євросоюзом Україні кредитної допомоги в обсязі 35 млрд євро, як частини загальної кредитної програми у 50 млрд дол, що ініційована країнами Групи семи, ухвалив Європейський парламент.

Кредитний механізм, який супроводжує це рішення, передбачає, що всі виплати з повернення та обслуговування кредиту будуть здійснюватися коштом надходжень від заморожених в ЄС активів російського Центробанку. Поширити

Після голосування Європарламенту документ буде затверджено Радою ЄС і набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.