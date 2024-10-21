США оприлюднили вміст нового пакета допомоги для України

21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про нову військову допомогу Україні в галузі безпеки на 400 млн дол.

Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги для України

Пізніше Міністерство оборони США у повідомленні для американських ЗМІ надало повний вміст пакета.

Туди ввійшли:

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;

гусеничні бронетранспортери M113;

обладнання супутникового зв’язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

JUST IN: @SecDef announces a $400M new package of military aid to Ukraine during his meeting with @ZelenskyyUa. Includes additional munitions, armored vehicles and anti-tank weapons. pic.twitter.com/nTuNhvwEc9 — Lara Seligman (@laraseligman) October 21, 2024

Що відомо про новий пакет допомоги США Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги.

Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 млн дол на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України.