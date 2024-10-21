США оприлюднили вміст нового пакета допомоги для України
Категорія
Світ
Дата публікації

США оприлюднили вміст нового пакета допомоги для України

HIMARS
Джерело:  online.ua

21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про нову військову допомогу Україні в галузі безпеки на 400 млн дол.

Головні тези:

  • США виділили новий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн дол.
  • У пакет допомоги увійшли різноманітні боєприпаси, військова техніка та обладнання для підривних робіт.
  • Ця допомога є частиною продовженої підтримки України від США та свідчить про рішучість американського уряду у підтримці суверенітету та безпеки країни.

Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги для України

Пізніше Міністерство оборони США у повідомленні для американських ЗМІ надало повний вміст пакета.

Туди ввійшли:

  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

  • 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;

  • протитанкові ракетні комплекси TOW;

  • протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;

  • гусеничні бронетранспортери M113;

  • обладнання супутникового зв’язку;

  • стрілецька зброя та боєприпаси;

  • гранати та тренувальне обладнання;

  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;

  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Що відомо про новий пакет допомоги США Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги.

Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 млн дол на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України.

Що входить до нового пакета допомоги наразі невідомо.

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