США оприлюднили вміст нового пакета допомоги для України

21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про нову військову допомогу Україні в галузі безпеки на 400 млн дол.
Головні тези:
- США виділили новий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн дол.
- У пакет допомоги увійшли різноманітні боєприпаси, військова техніка та обладнання для підривних робіт.
- Ця допомога є частиною продовженої підтримки України від США та свідчить про рішучість американського уряду у підтримці суверенітету та безпеки країни.
Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги для України
Пізніше Міністерство оборони США у повідомленні для американських ЗМІ надало повний вміст пакета.
Туди ввійшли:
додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
протитанкові ракетні комплекси TOW;
протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
гусеничні бронетранспортери M113;
обладнання супутникового зв’язку;
стрілецька зброя та боєприпаси;
гранати та тренувальне обладнання;
обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
обладнання для захисту критичної інфраструктури;
запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.
JUST IN: @SecDef announces a $400M new package of military aid to Ukraine during his meeting with @ZelenskyyUa. Includes additional munitions, armored vehicles and anti-tank weapons. pic.twitter.com/nTuNhvwEc9— Lara Seligman (@laraseligman) October 21, 2024
Що відомо про новий пакет допомоги США Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги.
Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 млн дол на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України.
Що входить до нового пакета допомоги наразі невідомо.
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