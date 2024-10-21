Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва — яка мета візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва — яка мета візиту

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва — яка мета візиту
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Джерело:  online.ua

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Головні тези:

  • Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва для проведення зустрічей з президентом Зеленським та міністром оборони Умеровим.
  • Остін обговорить питання щодо потреб України в озброєнні та можливості продовження американської допомоги українським Збройним силам.
  • Президент Байден оголосив про новий пакет допомоги для України, який включає засоби ППО, бронетехніку та боєприпаси, що підсилить обороноздатність країни.
  • Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі перехоплювачі ППО, бойові машини та артилерійські системи.

Що відомо про візит Остіна до Києва

Я повертаюся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи нашу непохитну підтримку, разом із міжнародною спільнотою, на боці України.

Ллойд Остін

Ллойд Остін

Міністр оборони США

Під час візиту Остін планує обговорити з президентом Зеленським і міністром оборони Умеровим питання щодо потреб України в озброєнні, а також можливості продовження американської допомоги українським Збройним силам у найближчому році.

Остін також наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України, зазначивши, що завдяки цим зусиллям Україна змогла протистояти російській агресії.

Однак, результат президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу підтримку, особливо якщо переможе Дональд Трамп, який неодноразово висловлював сумніви щодо продовження допомоги Україні.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства, цей візит дасть змогу Остіну "зробити крок назад" і оцінити розвиток відносин між США та Україною за останні два з половиною роки війни.

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Як зазначили у Білому домі, американський лідер оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У пакет увійшли:

  • засоби ППО,

  • боєприпаси класу "повітря-земля",

  • бронетехніка,

  • "критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі:

  • сотні перехоплювачів ППО,

  • десятки тактичних систем ППО,

  • додаткові артилерійські системи,

  • значну кількість боєприпасів,

  • сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти,

  • тисячі броньованих машин.

Своєю чергою Зеленський поінформував Байдена про План перемоги України. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.

При цьому голова української держави за підсумками переговорів із Байденом написав, що вдячний йому, обом партіям Конгресу та американському народу за новий пакет, до якого "увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння".

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