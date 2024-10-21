Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва — яка мета візиту

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Що відомо про візит Остіна до Києва

Я повертаюся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи нашу непохитну підтримку, разом із міжнародною спільнотою, на боці України. Ллойд Остін Міністр оборони США

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024

Під час візиту Остін планує обговорити з президентом Зеленським і міністром оборони Умеровим питання щодо потреб України в озброєнні, а також можливості продовження американської допомоги українським Збройним силам у найближчому році.

Остін також наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України, зазначивши, що завдяки цим зусиллям Україна змогла протистояти російській агресії.

Однак, результат президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу підтримку, особливо якщо переможе Дональд Трамп, який неодноразово висловлював сумніви щодо продовження допомоги Україні.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства, цей візит дасть змогу Остіну "зробити крок назад" і оцінити розвиток відносин між США та Україною за останні два з половиною роки війни.

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Як зазначили у Білому домі, американський лідер оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У пакет увійшли:

засоби ППО,

боєприпаси класу "повітря-земля",

бронетехніка,

"критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі:

сотні перехоплювачів ППО,

десятки тактичних систем ППО,

додаткові артилерійські системи,

значну кількість боєприпасів,

сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти,

тисячі броньованих машин.

Своєю чергою Зеленський поінформував Байдена про План перемоги України. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.