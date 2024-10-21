Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев — какова цель визита

В Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Что известно о визите Остина в Киев

Я возвращаюсь в Украину четвертый раз как министр обороны, демонстрируя нашу непреклонную поддержку, вместе с международным сообществом, на стороне Украины. Ллойд Остин Министр обороны США

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024

Во время визита Остин планирует обсудить с президентом Зеленским и министром обороны Умеровым вопросы потребностей Украины в вооружении, а также возможности продления американской помощи украинским Вооруженным силам в ближайшем году.

Остин также отметил важность международных коалиций, созданных для поддержки Украины, отметив, что благодаря этим усилиям Украина смогла противостоять российской агрессии.

Однако результат президентских выборов в США может поставить под угрозу дальнейшую поддержку, особенно если победит Дональд Трамп, неоднократно выражавший сомнения в продлении помощи Украине.

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, этот визит позволит Остину "сделать шаг назад" и оценить развитие отношений между США и Украиной за последние два с половиной года войны.

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В пакет вошли:

средства ПВО,

боеприпасы класса "воздух-земля",

бронетехника,

"критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:

сотни перехватчиков ПВО,

десятки тактических систем ПВО,

дополнительные артиллерийские системы,

значительное количество боеприпасов,

сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.