Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев — какова цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев — какова цель визита

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев — какова цель визита
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Источник:  online.ua

В Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Главные тезисы

  • Министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев для проведения встреч с президентом Украины и министром обороны с целью обсудить потребности страны в вооружении.
  • Байден объявил новый пакет помощи для ВСУ, который включает в себя средства ПВО, боеприпасы, бронетехнику и другое вооружение.
  • Визит Остина направлен на оценку развития отношений между США и Украиной за последние годы и поддержку украинской армии в условиях российской агрессии.
  • Политическая ситуация в США может повлиять на дальнейшую поддержку Украины, в зависимости от исхода президентских выборов.

Что известно о визите Остина в Киев

Я возвращаюсь в Украину четвертый раз как министр обороны, демонстрируя нашу непреклонную поддержку, вместе с международным сообществом, на стороне Украины.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Министр обороны США

Во время визита Остин планирует обсудить с президентом Зеленским и министром обороны Умеровым вопросы потребностей Украины в вооружении, а также возможности продления американской помощи украинским Вооруженным силам в ближайшем году.

Остин также отметил важность международных коалиций, созданных для поддержки Украины, отметив, что благодаря этим усилиям Украина смогла противостоять российской агрессии.

Однако результат президентских выборов в США может поставить под угрозу дальнейшую поддержку, особенно если победит Дональд Трамп, неоднократно выражавший сомнения в продлении помощи Украине.

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, этот визит позволит Остину "сделать шаг назад" и оценить развитие отношений между США и Украиной за последние два с половиной года войны.

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В пакет вошли:

  • средства ПВО,

  • боеприпасы класса "воздух-земля",

  • бронетехника,

  • "критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:

  • сотни перехватчиков ПВО,

  • десятки тактических систем ПВО,

  • дополнительные артиллерийские системы,

  • значительное количество боеприпасов,

  • сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

  • тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.

При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".

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