Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев — какова цель визита

В Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.
Главные тезисы
- Министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев для проведения встреч с президентом Украины и министром обороны с целью обсудить потребности страны в вооружении.
- Байден объявил новый пакет помощи для ВСУ, который включает в себя средства ПВО, боеприпасы, бронетехнику и другое вооружение.
- Визит Остина направлен на оценку развития отношений между США и Украиной за последние годы и поддержку украинской армии в условиях российской агрессии.
- Политическая ситуация в США может повлиять на дальнейшую поддержку Украины, в зависимости от исхода президентских выборов.
Что известно о визите Остина в Киев
I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024
Во время визита Остин планирует обсудить с президентом Зеленским и министром обороны Умеровым вопросы потребностей Украины в вооружении, а также возможности продления американской помощи украинским Вооруженным силам в ближайшем году.
Остин также отметил важность международных коалиций, созданных для поддержки Украины, отметив, что благодаря этим усилиям Украина смогла противостоять российской агрессии.
Однако результат президентских выборов в США может поставить под угрозу дальнейшую поддержку, особенно если победит Дональд Трамп, неоднократно выражавший сомнения в продлении помощи Украине.
По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, этот визит позволит Остину "сделать шаг назад" и оценить развитие отношений между США и Украиной за последние два с половиной года войны.
Байден объявил о новом пакете помощи Украине
Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
В пакет вошли:
средства ПВО,
боеприпасы класса "воздух-земля",
бронетехника,
"критически важные боеприпасы".
Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:
сотни перехватчиков ПВО,
десятки тактических систем ПВО,
дополнительные артиллерийские системы,
значительное количество боеприпасов,
сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,
тысячи бронированных машин.
В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.
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