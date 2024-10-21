США обнародовали содержание нового пакета помощи для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

США обнародовали содержание нового пакета помощи для Украины

HIMARS
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Источник:  online.ua

21 октября министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новой военной помощи Украине в области безопасности на 400 млн долларов.

Главные тезисы

  • США выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долл в виде боеприпасов, техники и оборудования.
  • Помощь от США поддерживает суверенитет и безопасность Украины и является частью долгосрочной стратегии поддержки страны.
  • Пакет включает разнообразные боеприпасы, военную технику и оборудование для взрывных работ, что позволит ВСУ укрепить свои позиции на фронте.

Пентагон обнародовал содержание нового пакета помощи для Украины

Позже Министерство обороны США в сообщении для американских СМИ предоставило полное содержимое пакета.

Туда вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

  • 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;

  • противотанковые ракетные комплексы TOW;

  • противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;

  • гусеничные бронетранспортеры M113;

  • оборудование спутниковой связи;

  • стрелковое оружие и боеприпасы;

  • гранаты и тренировочное оборудование;

  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;

  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.

Что известно о новом пакете помощи США Украине

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи.

Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 млн долл. на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины.

Что входит в новый пакет помощи, пока неизвестно.

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