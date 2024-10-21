США обнародовали содержание нового пакета помощи для Украины

21 октября министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новой военной помощи Украине в области безопасности на 400 млн долларов.
Главные тезисы
- США выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долл в виде боеприпасов, техники и оборудования.
- Помощь от США поддерживает суверенитет и безопасность Украины и является частью долгосрочной стратегии поддержки страны.
- Пакет включает разнообразные боеприпасы, военную технику и оборудование для взрывных работ, что позволит ВСУ укрепить свои позиции на фронте.
Пентагон обнародовал содержание нового пакета помощи для Украины
Позже Министерство обороны США в сообщении для американских СМИ предоставило полное содержимое пакета.
Туда вошли:
дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;
противотанковые ракетные комплексы TOW;
противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;
гусеничные бронетранспортеры M113;
оборудование спутниковой связи;
стрелковое оружие и боеприпасы;
гранаты и тренировочное оборудование;
оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
оборудование для защиты критической инфраструктуры;
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.
JUST IN: @SecDef announces a $400M new package of military aid to Ukraine during his meeting with @ZelenskyyUa. Includes additional munitions, armored vehicles and anti-tank weapons. pic.twitter.com/nTuNhvwEc9— Lara Seligman (@laraseligman) October 21, 2024
Что известно о новом пакете помощи США Украине
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи.
Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 млн долл. на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины.
Что входит в новый пакет помощи, пока неизвестно.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-