США обнародовали содержание нового пакета помощи для Украины

21 октября министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новой военной помощи Украине в области безопасности на 400 млн долларов.

Пентагон обнародовал содержание нового пакета помощи для Украины

Позже Министерство обороны США в сообщении для американских СМИ предоставило полное содержимое пакета.

Туда вошли:

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;

противотанковые ракетные комплексы TOW;

противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;

гусеничные бронетранспортеры M113;

оборудование спутниковой связи;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.

JUST IN: @SecDef announces a $400M new package of military aid to Ukraine during his meeting with @ZelenskyyUa. Includes additional munitions, armored vehicles and anti-tank weapons. pic.twitter.com/nTuNhvwEc9 — Lara Seligman (@laraseligman) October 21, 2024

Что известно о новом пакете помощи США Украине

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи.

Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 млн долл. на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины.