США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долл

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи.

Что известно о новом пакете помощи США Украине

Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи в 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины. Ллойд Остин Министр обороны США

Что входит в новый пакет помощи, пока неизвестно.

Напомним, 21 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для проведения встреч с президентом Зеленским и министром обороны Умеровым.

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

16 октября американский лидер Джо Байден объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В пакет вошли:

средства ПВО,

боеприпасы класса "воздух-земля",

бронетехника,

"критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:

сотни перехватчиков ПВО,

десятки тактических систем ПВО,

дополнительные артиллерийские системы,

значительное количество боеприпасов,

сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.

При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".

Также известно, что США готовы предоставить Украине до 20 млрд долл. в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.