США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долл
Категория
Украина
Дата публикации

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долл

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долл
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Источник:  Укринформ

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи.

Главные тезисы

  • США выделили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов для закупки боеприпасов, военной техники и вооружения.
  • В рамках предыдущего пакета вошли средства ПВО, боеприпасы класса “воздух-земля”, бронетехника и другое вооружение.
  • Министр обороны США Ллойд Остин провел встречи с украинскими коллегами и обсудил дальнейшие шаги по предоставлению помощи.
  • Украина также получит дополнительное вооружение от США, включая перехватчики ПВО, артиллерийские системы, бронетранспортеры и другую военную технику.
  • США готовы предоставить Украине кредит G7 на сумму до 20 миллиардов долларов для покрытия расходов на вооружение, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.

Что известно о новом пакете помощи США Украине

Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи в 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Министр обороны США

Что входит в новый пакет помощи, пока неизвестно.

Напомним, 21 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для проведения встреч с президентом Зеленским и министром обороны Умеровым.

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

16 октября американский лидер Джо Байден объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В пакет вошли:

  • средства ПВО,

  • боеприпасы класса "воздух-земля",

  • бронетехника,

  • "критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:

  • сотни перехватчиков ПВО,

  • десятки тактических систем ПВО,

  • дополнительные артиллерийские системы,

  • значительное количество боеприпасов,

  • сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

  • тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.

При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".

Также известно, что США готовы предоставить Украине до 20 млрд долл. в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.

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