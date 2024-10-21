США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долл

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи.
Главные тезисы
- США выделили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов для закупки боеприпасов, военной техники и вооружения.
- В рамках предыдущего пакета вошли средства ПВО, боеприпасы класса “воздух-земля”, бронетехника и другое вооружение.
- Министр обороны США Ллойд Остин провел встречи с украинскими коллегами и обсудил дальнейшие шаги по предоставлению помощи.
- Украина также получит дополнительное вооружение от США, включая перехватчики ПВО, артиллерийские системы, бронетранспортеры и другую военную технику.
- США готовы предоставить Украине кредит G7 на сумму до 20 миллиардов долларов для покрытия расходов на вооружение, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.
Что известно о новом пакете помощи США Украине
Что входит в новый пакет помощи, пока неизвестно.
Напомним, 21 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для проведения встреч с президентом Зеленским и министром обороны Умеровым.
Байден объявил о новом пакете помощи Украине
16 октября американский лидер Джо Байден объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
В пакет вошли:
средства ПВО,
боеприпасы класса "воздух-земля",
бронетехника,
"критически важные боеприпасы".
Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:
сотни перехватчиков ПВО,
десятки тактических систем ПВО,
дополнительные артиллерийские системы,
значительное количество боеприпасов,
сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,
тысячи бронированных машин.
В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.
При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".
Также известно, что США готовы предоставить Украине до 20 млрд долл. в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.
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