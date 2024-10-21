США надали Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн дол

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги.

Що відомо про новий пакет допомоги США Україні

Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України. Ллойд Остін Міністр оборони США

Що входить до нового пакета допомоги наразі невідомо.

Нагадаємо, 21 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва для проведення зустрічей з президентом Зеленським та міністром оборони Умеровим.

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

16 жовтня американський лідер Джо Байден оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У пакет увійшли:

засоби ППО,

боєприпаси класу "повітря-земля",

бронетехніка,

"критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі:

сотні перехоплювачів ППО,

десятки тактичних систем ППО,

додаткові артилерійські системи,

значну кількість боєприпасів,

сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти,

тисячі броньованих машин.

Своєю чергою Зеленський поінформував Байдена про План перемоги України. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.

При цьому голова української держави за підсумками переговорів із Байденом написав, що вдячний йому, обом партіям Конгресу та американському народу за новий пакет, до якого "увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння".

Також відомо, що США готові надати Україні до 20 млрд дол в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів.