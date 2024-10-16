Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні. Що туди ввійшло

Президент США Джо Байден 16 жовтня оголосив про черговий пакет воєнної допомоги Україні. Туди увійшло озброєння загальною вартістю 425 млн дол.
Головні тези:
- Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який містить засоби ППО, бронетехніку, боєприпаси та інше.
- Зеленський і Байден обговорили плани перемоги України, включно з консультаціями щодо подальших кроків.
- Допомога від США включає критично важливі боєприпаси та нові системи ППО, що покращить обороноздатність України.
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги
Як зазначили у Білому домі, американський лідер оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
У пакет увійшли:
засоби ППО,
боєприпаси класу "повітря-земля",
бронетехніка,
"критично важливі боєприпаси".
Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі:
сотні перехоплювачів ППО,
десятки тактичних систем ППО,
додаткові артилерійські системи,
значну кількість боєприпасів,
сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти,
тисячі броньованих машин.
Своєю чергою Зеленський поінформував Байдена про План перемоги України. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.
Допомога Україні від США
Наприкінці вересня США за добу оголосили одразу два нові пакети військової допомоги Україні.
До першого увійшло озброєння на 375 млн дол, його нададуть українським захисникам з американських запасів.
При цьому другий пакет було виділено в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), у цьому випадку зброю закуповуватимуть у промисловості. Вартість пакета склала 2,4 млрд дол.
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