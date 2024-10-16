Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні. Що туди ввійшло

Президент США Джо Байден 16 жовтня оголосив про черговий пакет воєнної допомоги Україні. Туди увійшло озброєння загальною вартістю 425 млн дол.

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги

Як зазначили у Білому домі, американський лідер оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У пакет увійшли:

засоби ППО,

боєприпаси класу "повітря-земля",

бронетехніка,

"критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі:

сотні перехоплювачів ППО,

десятки тактичних систем ППО,

додаткові артилерійські системи,

значну кількість боєприпасів,

сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти,

тисячі броньованих машин.

Своєю чергою Зеленський поінформував Байдена про План перемоги України. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.

При цьому голова української держави за підсумками переговорів із Байденом написав, що вдячний йому, обом партіям Конгресу та американському народу за новий пакет, до якого "увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння". Поширити

Допомога Україні від США

Наприкінці вересня США за добу оголосили одразу два нові пакети військової допомоги Україні.

До першого увійшло озброєння на 375 млн дол, його нададуть українським захисникам з американських запасів.

При цьому другий пакет було виділено в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), у цьому випадку зброю закуповуватимуть у промисловості. Вартість пакета склала 2,4 млрд дол.