Байден объявил о новом пакете помощи Украине. Что туда вошло

Президент США Джо Байден 16 октября объявил об очередном пакете военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долл.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи

Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В пакет вошли:

средства ПВО,

боеприпасы класса "воздух-земля",

бронетехника,

"критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:

сотни перехватчиков ПВО,

десятки тактических систем ПВО,

дополнительные артиллерийские системы,

значительное количество боеприпасов,

сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.

При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение". Поделиться

Помощь Украине от США

В конце сентября США в сутки объявили сразу два новых пакета военной помощи Украине.

В первое вошло вооружение на 375 млн долл, его предоставят украинским защитникам из американских запасов.

При этом второй пакет был выделен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), в этом случае оружие будет закупаться в промышленности. Стоимость пакета составила 2,4 млрд долл.