Байден объявил о новом пакете помощи Украине. Что туда вошло
Категория
Мир
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Байден объявил о новом пакете помощи Украине. Что туда вошло

The White House
Байден
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Президент США Джо Байден 16 октября объявил об очередном пакете военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долл.

Главные тезисы

  • В новом пакете военной помощи Украине от США содержится средства ПВО, бронетехника, боеприпасы и критически важное вооружение.
  • Байден и Зеленский обсудили планы победы Украины, провели консультации по дальнейшим шагам.
  • Пакет военной помощи включает новые системы ПВО и дальнобойное вооружение, что улучшит обороноспособность Украины.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи

Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В пакет вошли:

  • средства ПВО,

  • боеприпасы класса "воздух-земля",

  • бронетехника,

  • "критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:

  • сотни перехватчиков ПВО,

  • десятки тактических систем ПВО,

  • дополнительные артиллерийские системы,

  • значительное количество боеприпасов,

  • сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

  • тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.

При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".

Помощь Украине от США

В конце сентября США в сутки объявили сразу два новых пакета военной помощи Украине.

В первое вошло вооружение на 375 млн долл, его предоставят украинским защитникам из американских запасов.

При этом второй пакет был выделен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), в этом случае оружие будет закупаться в промышленности. Стоимость пакета составила 2,4 млрд долл.

В частности, украинские защитники впервые получат от США крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW). Как отмечал в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко, такие бомбы можно назвать ответом КАБ.

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