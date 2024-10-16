Байден объявил о новом пакете помощи Украине. Что туда вошло

Президент США Джо Байден 16 октября объявил об очередном пакете военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долл.
Главные тезисы
- В новом пакете военной помощи Украине от США содержится средства ПВО, бронетехника, боеприпасы и критически важное вооружение.
- Байден и Зеленский обсудили планы победы Украины, провели консультации по дальнейшим шагам.
- Пакет военной помощи включает новые системы ПВО и дальнобойное вооружение, что улучшит обороноспособность Украины.
США предоставят Украине новый пакет военной помощи
Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
В пакет вошли:
средства ПВО,
боеприпасы класса "воздух-земля",
бронетехника,
"критически важные боеприпасы".
Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:
сотни перехватчиков ПВО,
десятки тактических систем ПВО,
дополнительные артиллерийские системы,
значительное количество боеприпасов,
сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,
тысячи бронированных машин.
В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.
Помощь Украине от США
В конце сентября США в сутки объявили сразу два новых пакета военной помощи Украине.
В первое вошло вооружение на 375 млн долл, его предоставят украинским защитникам из американских запасов.
При этом второй пакет был выделен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), в этом случае оружие будет закупаться в промышленности. Стоимость пакета составила 2,4 млрд долл.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-