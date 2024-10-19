Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійде
Категорія
Україна
Дата публікації

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Міністерство оборони України
Канада

Канада передасть Україні пакет допомоги для ЗСУ, до якого увійде стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження.

Головні тези:

  • Канада виділить новий пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів для України.
  • Допомога міститиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження для ЗСУ.
  • Це є лише частиною загального військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, оголошеного Канадою для України.

Канада надасть Україні новий пакет допомоги

Вартість цього пакету військової допомоги становитиме 64,8 млн канадських дол (47 млн дол США).

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Раніше міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про надання цього пакету допомоги.

Оголошена сьогодні військова допомога забезпечить Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їй здобути перемогу.

Білл Блер

Білл Блер

Міністр оборони Канади

Повідомляється, що новий пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, про який прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у липні.

Всього після вторгнення Росії в Україну з 2022 року Канада вже надала 4,5 млрд канадських доларів військової допомоги. А у вересні Канада розпочала тренувати українців на F-16.

Україна отримає пільговий кредит від Канади

Фінансування в рамках укладеної Угоди буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.

Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад 5 млрд дол США. Вдячний Уряду та громадянам Канади за солідарність з Україною та вкрай важливий внесок у стабільність фінансової системи України, — повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка — 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

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