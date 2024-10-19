Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Канада передасть Україні пакет допомоги для ЗСУ, до якого увійде стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження.
Головні тези:
- Канада виділить новий пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів для України.
- Допомога міститиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження для ЗСУ.
- Це є лише частиною загального військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, оголошеного Канадою для України.
Канада надасть Україні новий пакет допомоги
Вартість цього пакету військової допомоги становитиме 64,8 млн канадських дол (47 млн дол США).
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Canada announced $64.8 million in military assistance to Ukraine.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 19, 2024
The package includes small arms and ammunition, personal protective equipment and military uniforms for women, drones, training for Ukrainian soldiers, and contribution to the IT Capability Coalition.
We are… pic.twitter.com/2TKsX3oCl7
Раніше міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про надання цього пакету допомоги.
Повідомляється, що новий пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, про який прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у липні.
Всього після вторгнення Росії в Україну з 2022 року Канада вже надала 4,5 млрд канадських доларів військової допомоги. А у вересні Канада розпочала тренувати українців на F-16.
Україна отримає пільговий кредит від Канади
Фінансування в рамках укладеної Угоди буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.
Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка — 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.
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