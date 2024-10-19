Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. Что туда войдет

Канада передаст Украине пакет помощи ВСУ, в который войдет стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

Канада предоставит Украине новый пакет помощи

Стоимость этого пакета военной помощи составит 64,8 млн. канадских долл. (47 млн. долл. США).

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Canada announced $64.8 million in military assistance to Ukraine.



The package includes small arms and ammunition, personal protective equipment and military uniforms for women, drones, training for Ukrainian soldiers, and contribution to the IT Capability Coalition.



We are… pic.twitter.com/2TKsX3oCl7 — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 19, 2024

Ранее министр обороны Канады Билл Блэр объявил о предоставлении этого пакета помощи.

Объявленная военная помощь обеспечит Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все необходимое, чтобы помочь ей одержать победу. Билл Блэр Министр обороны Канады

Сообщается, что новый пакет помощи, также предусматривающий выделение денег на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июле.

Всего после вторжения России в Украину с 2022 года Канада уже выделила 4,5 млрд канадских долларов военной помощи. А в сентябре Канада начала тренировать украинцев на F-16.

Украина получит льготный кредит от Канады

Финансирование в рамках Соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, оказывающим значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года составляет более 5 млрд долл. США. Благодарен Правительству и гражданам Канады за солидарность с Украиной и очень важный вклад в стабильность финансовой системы Украины, — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Поделиться

Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.