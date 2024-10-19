Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. Что туда войдет

Канада передаст Украине пакет помощи ВСУ, в который войдет стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.
Главные тезисы
- Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на 64,8 млн канадских долларов, включающий стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.
- Помощь также предусматривает выделение средств на обучение украинских войск, что укрепит их боеспособность.
- Объявленная военная помощь поможет Украине защититься от российской агрессии и продолжает партнерское сотрудничество между странами.
Канада предоставит Украине новый пакет помощи
Стоимость этого пакета военной помощи составит 64,8 млн. канадских долл. (47 млн. долл. США).
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Canada announced $64.8 million in military assistance to Ukraine.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 19, 2024
The package includes small arms and ammunition, personal protective equipment and military uniforms for women, drones, training for Ukrainian soldiers, and contribution to the IT Capability Coalition.
We are… pic.twitter.com/2TKsX3oCl7
Ранее министр обороны Канады Билл Блэр объявил о предоставлении этого пакета помощи.
Сообщается, что новый пакет помощи, также предусматривающий выделение денег на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июле.
Всего после вторжения России в Украину с 2022 года Канада уже выделила 4,5 млрд канадских долларов военной помощи. А в сентябре Канада начала тренировать украинцев на F-16.
Украина получит льготный кредит от Канады
Финансирование в рамках Соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.
Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.
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