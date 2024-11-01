США предоставляют Украине новую военную помощь на сумму 425 млн долл

Министерство обороны США 1 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 425 млн долл.
Главные тезисы
- США выделили Украине новый пакет военной помощи на 425 млн долл, включающий разнообразное вооружение армии США.
- Помощь направлена на защиту Украины от российской агрессии и удовлетворение неотложных потребностей на поле боя.
- Связанные с этим коалиции сил и средств продолжат работать с Украиной для удовлетворения ее потребностей на поле боя и защиты от агрессии.
Украина получит новый пакет военной помощи от США
Новый пакет военной помощи предоставляется по президентским полномочиям по сокращению запасов (Presidential Drawdown Authority, PDA), то есть поставки оружия будут составлены из армии США.
В новый пакет вошли:
боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS,
ракеты Stinger,
мобильные ракетные системы c-UAS,
боеприпасы класса «воздух-земля»,
155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды,
противотанковые снаряды TOW,
комплексы Javelin и AT-4,
бронетранспортеры Stryker.
Он также содержит стрелковое оружие и боеприпасы, медицинское оборудование, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.
Байден объявил о новом пакете помощи Украине
16 октября американский лидер Джо Байден объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
В пакет вошли:
средства ПВО,
боеприпасы класса "воздух-земля",
бронетехника,
"критически важные боеприпасы".
Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:
сотни перехватчиков ПВО,
десятки тактических систем ПВО,
дополнительные артиллерийские системы,
значительное количество боеприпасов,
сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,
тысячи бронированных машин.
В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.
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