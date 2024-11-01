США предоставляют Украине новую военную помощь на сумму 425 млн долл

Украина получит новый пакет военной помощи от США

Новый пакет военной помощи предоставляется по президентским полномочиям по сокращению запасов (Presidential Drawdown Authority, PDA), то есть поставки оружия будут составлены из армии США.

В новый пакет вошли:

боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS,

ракеты Stinger,

мобильные ракетные системы c-UAS,

боеприпасы класса «воздух-земля»,

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды,

противотанковые снаряды TOW,

комплексы Javelin и AT-4,

бронетранспортеры Stryker.

Он также содержит стрелковое оружие и боеприпасы, медицинское оборудование, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.

Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций сил и средств для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии, — заявили в Минобороны. Поделиться

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

16 октября американский лидер Джо Байден объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В пакет вошли:

средства ПВО,

боеприпасы класса "воздух-земля",

бронетехника,

"критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе:

сотни перехватчиков ПВО,

десятки тактических систем ПВО,

дополнительные артиллерийские системы,

значительное количество боеприпасов,

сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы Украины. И лидеры поручили своим командам провести консультации по дальнейшим шагам.