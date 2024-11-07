Представители действующего президента США Джо Байдена из Белого дома хотят срочно выделить Украине 6 млрд долларов, которые еще остаются на военную помощь.
Главные тезисы
- Представители администрации Байдена планируют передать Украине 6 млрд долларов военной помощи в ближайшее время.
- Ограничения производства вооружений в США могут затруднить быстрое выделение средств на военную помощь Украине.
- Пентагон заявляет о готовности продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на возможные сложности с поставками.
- Ключевой причиной задержек в передаче помощи Украине является нехватка готовой военной техники у американских военных.
- Несмотря на проблемы с поставками, США намерены продолжить оказывать сертифицированную помощь Украине и поддерживать контракты с американскими оборонными компаниями.
Что известно о намерениях Белого дома предоставить Украине помощь в 6 млрд долларов
Отмечается, что выделить средства планируется к инаугурации новоизбранного президента, республиканца Дональда Трампа.
По информации журналиста, у Байдена ожидают, что поставки военной помощи Украине прекратятся после вступления Трампа в должность.
Отмечается, что план Белого дома является единственной возможностью продолжить поставки военной помощи Украине.
Что мешает реализации США скорой помощи Украине
Подчеркивается, что ключевой причиной, которая мешает намерениям по скорой передаче военной помощи Украине, является тот факт, что США могут отправлять только ту помощь, которая уже есть среди запасов амриканских военных.
Хотя за счет выделенных средств Минобороны США получает возмещение за поставленное Украине вооружение, все будет зависеть от того, насколько быстро удастся выработать артиллерийские снаряды и другие вооружения, а также контракты на изготовление вооружений взамен переданных Украине.
По словам представителя Минобороны США Чарли Дитца, Пентагон будет продолжать оказывать сертифицированную помощь Украине.
Упомянутая сумма в 6 миллиардов долларов — это остаток от одобренного в апреле финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов. Эти средства разделены на два потока: 4,3 миллиарда долларов на пополнение имеющихся запасов армии США и 2,1 миллиарда долларов на заключение контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку оружия
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