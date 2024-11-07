Что известно о намерениях Белого дома предоставить Украине помощь в 6 млрд долларов

Отмечается, что выделить средства планируется к инаугурации новоизбранного президента, республиканца Дональда Трампа.

По информации журналиста, у Байдена ожидают, что поставки военной помощи Украине прекратятся после вступления Трампа в должность.

Отмечается, что план Белого дома является единственной возможностью продолжить поставки военной помощи Украине.

Джо Байден

Но проблемы огромны. Обычно нужны месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали в Украину после объявления пакета помощи, поэтому все, что будет развернуто в ближайшие недели, скорее всего, не прибудет в полном объеме в администрацию Трампа, а следующий лидер может остановить поставки еще до того, как они окажутся на месте, — отмечают авторы материала. Поделиться

Что мешает реализации США скорой помощи Украине

Подчеркивается, что ключевой причиной, которая мешает намерениям по скорой передаче военной помощи Украине, является тот факт, что США могут отправлять только ту помощь, которая уже есть среди запасов амриканских военных.

Хотя за счет выделенных средств Минобороны США получает возмещение за поставленное Украине вооружение, все будет зависеть от того, насколько быстро удастся выработать артиллерийские снаряды и другие вооружения, а также контракты на изготовление вооружений взамен переданных Украине.

Мы ежемесячно отправляем все, что может производить промышленность, но проблема в том, что вы можете отправлять эти вещи только по мере их производства. Администрация могла бы погрузиться в запасы и отправить оборудование быстрее, но неясно, захочет ли Пентагон это делать, поскольку это повлияет на его готовность, — объясняет бывший сотрудник бюджетного отдела Пентагона Марк Кансиан. Поделиться

По словам представителя Минобороны США Чарли Дитца, Пентагон будет продолжать оказывать сертифицированную помощь Украине.