Производство украинских дронов. США готовят пакет помощи на сумму 800 млн долл

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за оборонный пакет в сумме 400 млн долл. и заявил, что готовится отдельный пакет на 800 млн долл. на финансирование производства украинских дронов.
Главные тезисы
- Финансирование производства украинских дронов от США на 800 млн долл укрепит оборонные возможности Украины.
- Создание украинских дронов при помощи нового пакета помощи откроет новые перспективы для развития военно-промышленного комплекса страны.
- Президент Украины подчеркивает важность поддержки США для обеспечения независимости и суверенитета страны.
США профинансируют производство украинских дронов
Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве поблагодарил его за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 млн дол.
Пентагон обнародовал содержание нового пакета помощи для Украины
Министерство обороны США в сообщении для американских СМИ предоставило полное содержание пакета помощи для Украины на сумму 400 млн долларов.
Туда вошли:
дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;
противотанковые ракетные комплексы TOW;
противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;
гусеничные бронетранспортеры M113;
оборудование спутниковой связи;
стрелковое оружие и боеприпасы;
гранаты и тренировочное оборудование;
оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
оборудование для защиты критической инфраструктуры;
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.
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