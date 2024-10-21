Производство украинских дронов. США готовят пакет помощи на сумму 800 млн долл
Категория
Украина
Дата публикации

Производство украинских дронов. США готовят пакет помощи на сумму 800 млн долл

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за оборонный пакет в сумме 400 млн долл. и заявил, что готовится отдельный пакет на 800 млн долл. на финансирование производства украинских дронов.

Главные тезисы

  • Финансирование производства украинских дронов от США на 800 млн долл укрепит оборонные возможности Украины.
  • Создание украинских дронов при помощи нового пакета помощи откроет новые перспективы для развития военно-промышленного комплекса страны.
  • Президент Украины подчеркивает важность поддержки США для обеспечения независимости и суверенитета страны.

США профинансируют производство украинских дронов

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Сегодня новое решение Соединенных Штатов по поддержке Украины. Новый оборонный пакет. Объем 400 миллионов долларов. Готовится еще отдельный пакет — финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. И непременно это будет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве поблагодарил его за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 млн дол.

Пентагон обнародовал содержание нового пакета помощи для Украины

Министерство обороны США в сообщении для американских СМИ предоставило полное содержание пакета помощи для Украины на сумму 400 млн долларов.

Туда вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

  • 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;

  • противотанковые ракетные комплексы TOW;

  • противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;

  • гусеничные бронетранспортеры M113;

  • оборудование спутниковой связи;

  • стрелковое оружие и боеприпасы;

  • гранаты и тренировочное оборудование;

  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;

  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.

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