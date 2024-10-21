Производство украинских дронов. США готовят пакет помощи на сумму 800 млн долл

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за оборонный пакет в сумме 400 млн долл. и заявил, что готовится отдельный пакет на 800 млн долл. на финансирование производства украинских дронов.

США профинансируют производство украинских дронов

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Сегодня новое решение Соединенных Штатов по поддержке Украины. Новый оборонный пакет. Объем 400 миллионов долларов. Готовится еще отдельный пакет — финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. И непременно это будет. Владимир Зеленский Президент Украины

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве поблагодарил его за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 млн дол.

Пентагон обнародовал содержание нового пакета помощи для Украины

Министерство обороны США в сообщении для американских СМИ предоставило полное содержание пакета помощи для Украины на сумму 400 млн долларов.

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