Виробництво українських дронів. США готують пакет допомоги на суму 800 млн дол

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за оборонний пакет у сумі 400 млн дол та заявив, що готується окремий пакет на 800 млн дол на фінансування виробництва українських дронів.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість фінансування виробництва українських дронів в контексті забезпечення обороноздатності країни.
- Нові пакети допомоги від США свідчать про підтримку України у зміцненні її оборонних можливостей у зустрічі з загрозами національній безпеці.
- Фінансування виробництва українських дронів відкриє нові можливості для розвитку вітчизняної військово-промислової галузі та підкріпить галузь високих технологій в Україні.
США профінансують виробництво українських дронів
Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві подякував йому за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 млн дол.
Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги для України
Міністерство оборони США у повідомленні для американських ЗМІ надало повний вміст пакета допомоги для України на суму 400 млн дол.
Туди ввійшли:
додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
протитанкові ракетні комплекси TOW;
протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
гусеничні бронетранспортери M113;
обладнання супутникового зв’язку;
стрілецька зброя та боєприпаси;
гранати та тренувальне обладнання;
обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
обладнання для захисту критичної інфраструктури;
запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.
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