Виробництво українських дронів. США готують пакет допомоги на суму 800 млн дол

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за оборонний пакет у сумі 400 млн дол та заявив, що готується окремий пакет на 800 млн дол на фінансування виробництва українських дронів.

США профінансують виробництво українських дронів

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні є нове рішення Сполучених Штатів по підтримці України. Новий оборонний пакет. Обсяг 400 мільйонів доларів. Готується і ще окремий пакет — фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. І обов’язково це буде. Володимир Зеленський Президент України

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві подякував йому за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 млн дол.

Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги для України

Міністерство оборони США у повідомленні для американських ЗМІ надало повний вміст пакета допомоги для України на суму 400 млн дол.

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