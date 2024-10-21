Виробництво українських дронів. США готують пакет допомоги на суму 800 млн дол
Категорія
Україна
Дата публікації

Виробництво українських дронів. США готують пакет допомоги на суму 800 млн дол

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за оборонний пакет у сумі 400 млн дол та заявив, що готується окремий пакет на 800 млн дол на фінансування виробництва українських дронів.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість фінансування виробництва українських дронів в контексті забезпечення обороноздатності країни.
  • Нові пакети допомоги від США свідчать про підтримку України у зміцненні її оборонних можливостей у зустрічі з загрозами національній безпеці.
  • Фінансування виробництва українських дронів відкриє нові можливості для розвитку вітчизняної військово-промислової галузі та підкріпить галузь високих технологій в Україні.

США профінансують виробництво українських дронів

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні є нове рішення Сполучених Штатів по підтримці України. Новий оборонний пакет. Обсяг 400 мільйонів доларів. Готується і ще окремий пакет — фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. І обов’язково це буде.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві подякував йому за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 млн дол.

Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги для України

Міністерство оборони США у повідомленні для американських ЗМІ надало повний вміст пакета допомоги для України на суму 400 млн дол.

Туди ввійшли:

  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

  • 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;

  • протитанкові ракетні комплекси TOW;

  • протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;

  • гусеничні бронетранспортери M113;

  • обладнання супутникового зв’язку;

  • стрілецька зброя та боєприпаси;

  • гранати та тренувальне обладнання;

  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;

  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

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