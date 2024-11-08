У керівництві ООН заявили про відчуття “дежавю та певної тривоги” після оголошення про перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Чому ООН непокоїть перемога Трампа на виборах у США

За інформацією журналістів видання із посиланням на одного з азійських високопосадовців ООН, в організації очікують скорочення фінансування з боку США за президентства Трампа, а також проблеми у взаємодії Вашингтону з іншими міжнародними організаціями.

Існує також певна надія на те, що адміністрація Трампа буде співпрацювати з ООН у деяких сферах, навіть якщо їй доведеться відмовитися від фінансування деяких досьє. Зрештою, що може бути більшою і кращою глобальною сценою, ніж Організація Об'єднаних Націй? — підкреслив дипломат. Поширити

Дональд Трамп

Журналісти видання нагадують, що Трамп робив дуже небагато висловлювань стосовно власної зовнішньої політики під час перебування на посту президента США, однак його прихильники важають, що своєю особистістю та підходом “мир через силу” він здатен підкорити світових лідерів.

Зокрема він пообіцяв закінчити війну в Україні та надати підтримку Ізраїлю у конфліктах з ХАМАС і Хезболлою в Газі і на півдні Лівану.

Чого найбільше бояться в ООН під час президентства Трампа