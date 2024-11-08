У керівництві ООН заявили про відчуття “дежавю та певної тривоги” після оголошення про перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Головні тези:
- Однією з основних причин обурення ООН перемогою Трампа є можливе скорочення фінансування з боку США та проблеми у взаємодії з іншими міжнародними організаціями.
- Існує сподівання на співпрацю адміністрації Трампа з ООН у деяких сферах, навіть якщо буде відмовлено у фінансуванні певних напрямків.
- Основними побоюваннями ООН під час президентства Трампа є можливість зменшення фінансування та вихід США з ключових міжнародних угод і інституцій.
- Трамп обіцяв закінчити війну в Україні та підтримати Ізраїль у конфліктах, але його підхід до зовнішньої політики став причиною хвилювань у ООН.
- Фінансування США в ООН є особливо важливим, оскільки Вашингтон є найбільшим донором організації, що створює безпосереднє занепокоєння у міжнародному співтоваристві.
Чому ООН непокоїть перемога Трампа на виборах у США
За інформацією журналістів видання із посиланням на одного з азійських високопосадовців ООН, в організації очікують скорочення фінансування з боку США за президентства Трампа, а також проблеми у взаємодії Вашингтону з іншими міжнародними організаціями.
Журналісти видання нагадують, що Трамп робив дуже небагато висловлювань стосовно власної зовнішньої політики під час перебування на посту президента США, однак його прихильники важають, що своєю особистістю та підходом “мир через силу” він здатен підкорити світових лідерів.
Зокрема він пообіцяв закінчити війну в Україні та надати підтримку Ізраїлю у конфліктах з ХАМАС і Хезболлою в Газі і на півдні Лівану.
Чого найбільше бояться в ООН під час президентства Трампа
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