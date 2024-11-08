Трамп оголосив про неочікуване перше призначення в адміністрацію Білого дому

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав ім'я очільниці його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз як керівниці апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді в історії Сполучених Штатів Америки.

Вперше в історії США адміністрацію Білого дому очолить жінка

Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії та була невіддільною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років, — сказав Трамп.

Вайлз залишилася з Трампом навіть коли багато хто вважав політика вигнанцем після того, як його прихильники штурмували Капітолій. На відміну від деяких радників, вона нечасто сперечалася з ним і натомість підтримувала тісні стосунки.

Трамп і Вайлз

Майбутня керівниця апарату Білого дому США вважається найвпливовішим політичним стратегом у штаті Флорида — вона виграла губернаторську кампанію Ріка Скотта 2010 року, керувала кампаніями Трампа у Флориді у 2016 і 2020 роках, допомогла Рону ДеСантісу перемогти на губернаторських виборах 2018 року та керувала загальнонаціональною кампанією Трампа у 2024-му. Поширити

Сьюзі Вайлз

Вайлз є давньою союзницею Трампа, має досвід у координації його юридичних та політичних питань і тривалий час працювала в його команді.

Її роль як глави апарату буде ключовою: вона відповідатиме за управління персоналом Білого дому, контролюватиме потоки інформації до президента та визначатиме, хто матиме доступ до Овального кабінету. Також Вайлз буде головною ланкою між президентом і Конгресом, представниками виконавчої влади та іншими впливовими групами.

Помічники Трампа вважали Вайлз людиною, яка може керувати його настроями та поривами, не обов’язково стримуючи його. Трамп часто згадував Вайлз під час передвиборчої кампанії, публічно хвалячи її.

Сьюзі — сильна, розумна, інноваційна, вона отримує загальне захоплення і повагу. Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. Дональд Трамп Експрезидент США

Раніше CNN повідомляло, що Вайлз була головною претенденткою на цю посаду, але мала певні застереження та висунула Трампу певні умови. Першою з них був більший контроль над тим, хто може зв'язатися з президентом в Овальному кабінеті.

Яким є портрет виборця Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував іммігрантів з Латинської Америки та обіцяв добудувати стіну на кордоні з Мексикою. Попри це, мільйони латиноамериканців і латиноамериканок проголосували за нього. Республіканцеві цього року вдалося набрати 45% їхніх голосів проти 32% у 2020 році.

Також Трампу вдалося скоротити розрив серед молодих виборців віком від 18 до 29 років на 11% пунктів на цих виборах.

У віковій групі від 45 до 64 років йому вдалося збільшити перевагу з 1% до 8%, порівняно з 2020 роком.