Трамп оголосив про неочікуване перше призначення в адміністрацію Білого дому

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав ім'я очільниці його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз як керівниці апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді в історії Сполучених Штатів Америки.
Головні тези:
- Сьюзі Вайлз стала першою жінкою-керівницею апарату Білого дому в історії США, роками підтримуючи Трампа на політичному полі.
- Її роль полягатиме у керуванні персоналом, управлінні потоками інформації до президента та встановленні контролю над доступом до Овального кабінету.
- Вайлз відома як впливовий політичний стратег та довірена союзниця Трампа, її називають особою, яка може впливати на президента, не обмежуючи його поривів.
- Вайлз має унікальний досвід у керуванні політичними питаннями та буде ключовим ланцюгом спілкування президента з Конгресом та іншими групами.
Вперше в історії США адміністрацію Білого дому очолить жінка
Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії та була невіддільною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років, — сказав Трамп.
Вайлз залишилася з Трампом навіть коли багато хто вважав політика вигнанцем після того, як його прихильники штурмували Капітолій. На відміну від деяких радників, вона нечасто сперечалася з ним і натомість підтримувала тісні стосунки.
Вайлз є давньою союзницею Трампа, має досвід у координації його юридичних та політичних питань і тривалий час працювала в його команді.
Її роль як глави апарату буде ключовою: вона відповідатиме за управління персоналом Білого дому, контролюватиме потоки інформації до президента та визначатиме, хто матиме доступ до Овального кабінету. Також Вайлз буде головною ланкою між президентом і Конгресом, представниками виконавчої влади та іншими впливовими групами.
Помічники Трампа вважали Вайлз людиною, яка може керувати його настроями та поривами, не обов’язково стримуючи його. Трамп часто згадував Вайлз під час передвиборчої кампанії, публічно хвалячи її.
Раніше CNN повідомляло, що Вайлз була головною претенденткою на цю посаду, але мала певні застереження та висунула Трампу певні умови. Першою з них був більший контроль над тим, хто може зв'язатися з президентом в Овальному кабінеті.
Яким є портрет виборця Трампа
Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував іммігрантів з Латинської Америки та обіцяв добудувати стіну на кордоні з Мексикою. Попри це, мільйони латиноамериканців і латиноамериканок проголосували за нього. Республіканцеві цього року вдалося набрати 45% їхніх голосів проти 32% у 2020 році.
Також Трампу вдалося скоротити розрив серед молодих виборців віком від 18 до 29 років на 11% пунктів на цих виборах.
У віковій групі від 45 до 64 років йому вдалося збільшити перевагу з 1% до 8%, порівняно з 2020 роком.
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