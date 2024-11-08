Лідери ЄС провели таємні перемовини щодо України на тлі перемоги Трампа
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Лідери ЄС провели таємні перемовини щодо України на тлі перемоги Трампа

Євросоюз
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Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, лідери Європейського Союзу під час зустрічі в Будапешті 7 листопада обговорювали продовження підтримки України, якщо Дональд Трамп все-таки заблокує американську допомогу.

Головні тези:

  • Головним питанням переговорів було забезпечення фінансування та військової підтримки України.
  • Євросоюз стурбований через можливе перекладання усього фінансового тягаря на Європу.
  • Трамп уже розпочав переговори з європейськими лідерами щодо завершення війни.

ЄС готується до різних сценаріїв після повернення Трампа

У центрі переговорів було одне з ключових та актуальних питань — чи здатен офіційний Брюссель надати необхідне фінансування для військової підтримки України, яка досі стримує російську агресію.

У Євросоюзі стурбовані тим фактом, що новий президент США Дональд Трамп спробує перекласти увесь фінансовий тягар на Європу.

За словами анонімних джерел, наразі в блоці не збираються відмовлятися від своїх забов'язань щодо України та змінювати курс.

Як уже згадувалося раніше, український лідер Володимир Зеленський 7 листопада закликав своїх союзників у ЄС насамперед сконцентруватися на збереженні постачань зброї.

Окрім того, він просив не підривати позиції України розмовами про припинення вогню або поступки російському диктатору Володимиру Путіну.

У чому наразі полягає головна проблема

Під час переговорів прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вкотре нагадала членам блоку, що мир в Європі досі зберігається завдяки відвазі українського народу, а також тій допомозі, яку регулярно надає Захід.

А проте ми побачимо, як розвиватиметься сценарій у найближчі тижні.

Джорджія Мелоні

Джорджія Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії

За словами інсайдерів, насправді офіційний Брюссель стурбований не через кількість грошей, яку доведеться витрачати на підтримку України без допомоги США, а через військові ресурси, яких у ЄС не так вже й багато.

Дехто з посадовців стверджував, що Європі слід почекати до інавгурації Трампа в січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України. Інші говорили, що лідери не можуть дозволити собі такої розкоші, і Європейська комісія повинна розробити пропозиції щодо того, як ЄС реагуватиме на припинення допомоги з боку США.

Журналістам також вдалося дізнатися, що Трамп вже розпочав свій перший раунд телефонних розмов з європейськими лідерами.

Новий очільник Білого дому нібито дав зрозуміти, що не збирається підштовхувати Україну до поступок Путіну.

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