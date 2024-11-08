Лідери ЄС провели таємні перемовини щодо України на тлі перемоги Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, лідери Європейського Союзу під час зустрічі в Будапешті 7 листопада обговорювали продовження підтримки України, якщо Дональд Трамп все-таки заблокує американську допомогу.
Головні тези:
- Головним питанням переговорів було забезпечення фінансування та військової підтримки України.
- Євросоюз стурбований через можливе перекладання усього фінансового тягаря на Європу.
- Трамп уже розпочав переговори з європейськими лідерами щодо завершення війни.
ЄС готується до різних сценаріїв після повернення Трампа
У центрі переговорів було одне з ключових та актуальних питань — чи здатен офіційний Брюссель надати необхідне фінансування для військової підтримки України, яка досі стримує російську агресію.
У Євросоюзі стурбовані тим фактом, що новий президент США Дональд Трамп спробує перекласти увесь фінансовий тягар на Європу.
За словами анонімних джерел, наразі в блоці не збираються відмовлятися від своїх забов'язань щодо України та змінювати курс.
Як уже згадувалося раніше, український лідер Володимир Зеленський 7 листопада закликав своїх союзників у ЄС насамперед сконцентруватися на збереженні постачань зброї.
Окрім того, він просив не підривати позиції України розмовами про припинення вогню або поступки російському диктатору Володимиру Путіну.
У чому наразі полягає головна проблема
Під час переговорів прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вкотре нагадала членам блоку, що мир в Європі досі зберігається завдяки відвазі українського народу, а також тій допомозі, яку регулярно надає Захід.
За словами інсайдерів, насправді офіційний Брюссель стурбований не через кількість грошей, яку доведеться витрачати на підтримку України без допомоги США, а через військові ресурси, яких у ЄС не так вже й багато.
Журналістам також вдалося дізнатися, що Трамп вже розпочав свій перший раунд телефонних розмов з європейськими лідерами.
Новий очільник Білого дому нібито дав зрозуміти, що не збирається підштовхувати Україну до поступок Путіну.
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