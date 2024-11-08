Переговоры Зеленского и Трампа. Кто еще тайно участвовал в разговоре

Согласно данным издания Axios, американский миллиардер Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский оценил беседу положительно и подтвердил налаживание канала связи с новым президентом США.
- Дональд Трамп, начав первые разговоры с европейскими лидерами, раскрыл свои намерения относительно Украины.
Маск присоединился к переговорам Зеленского и Трампа
Как утверждают инсайдеры издания, беседа украинского и американского лидера продолжалась около 25 минут.
Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой. Новый глава Белого дома пообещал, что будет поддерживать Украину.
Кроме того, указано, что Илон Маск, также находившийся на линии, заявил президенту Украины, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.
Как украинские власти оценивают эти переговоры
По мнению Владимира Зеленского, эта беседа прошла хорошо и "не оставила у него чувство отчаяния".
Кроме того, анонимные источники отмечают, что после встречи президента Украины и лидера республиканцев в сентябре в Нью-Йорке политики смогли наладить канал связи.
Стоит отметить, что новоизбранный президент США уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами.
Дональд Трамп якобы дал понять, что не собирается подталкивать Украину к уступкам Путину.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-