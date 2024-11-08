Переговоры Зеленского и Трампа. Кто еще тайно участвовал в разговоре
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Переговоры Зеленского и Трампа. Кто еще тайно участвовал в разговоре

Маск
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Источник:  Axios

Согласно данным издания Axios, американский миллиардер Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский оценил беседу положительно и подтвердил налаживание канала связи с новым президентом США.
  • Дональд Трамп, начав первые разговоры с европейскими лидерами, раскрыл свои намерения относительно Украины.

Маск присоединился к переговорам Зеленского и Трампа

Как утверждают инсайдеры издания, беседа украинского и американского лидера продолжалась около 25 минут.

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой. Новый глава Белого дома пообещал, что будет поддерживать Украину.

Кроме того, указано, что Илон Маск, также находившийся на линии, заявил президенту Украины, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность того, как именно Трамп будет относиться к Украине, — отмечают журналисты.

Как украинские власти оценивают эти переговоры

По мнению Владимира Зеленского, эта беседа прошла хорошо и "не оставила у него чувство отчаяния".

Кроме того, анонимные источники отмечают, что после встречи президента Украины и лидера республиканцев в сентябре в Нью-Йорке политики смогли наладить канал связи.

Ничто из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в частных разговорах, не вызвало тревоги и не заставило нас почувствовать, что Украина будет той, кто заплатит за это (войну. — ред.) цену, — рассказал один из инсайдеров издания.

Стоит отметить, что новоизбранный президент США уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами.

Дональд Трамп якобы дал понять, что не собирается подталкивать Украину к уступкам Путину.

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