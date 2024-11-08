Переговоры Зеленского и Трампа. Кто еще тайно участвовал в разговоре

Согласно данным издания Axios, американский миллиардер Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Маск присоединился к переговорам Зеленского и Трампа

Как утверждают инсайдеры издания, беседа украинского и американского лидера продолжалась около 25 минут.

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой. Новый глава Белого дома пообещал, что будет поддерживать Украину.

Кроме того, указано, что Илон Маск, также находившийся на линии, заявил президенту Украины, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность того, как именно Трамп будет относиться к Украине, — отмечают журналисты. Поделиться

Как украинские власти оценивают эти переговоры

По мнению Владимира Зеленского, эта беседа прошла хорошо и "не оставила у него чувство отчаяния".

Кроме того, анонимные источники отмечают, что после встречи президента Украины и лидера республиканцев в сентябре в Нью-Йорке политики смогли наладить канал связи.

Ничто из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в частных разговорах, не вызвало тревоги и не заставило нас почувствовать, что Украина будет той, кто заплатит за это (войну. — ред.) цену, — рассказал один из инсайдеров издания. Поделиться

Стоит отметить, что новоизбранный президент США уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами.