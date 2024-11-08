Переговори Зеленського і Трампа. Хто ще таємно брав участь у розмові

Згідно з даними видання Axios, американський мільярдер Ілон Маск брав участь у телефонній розмові між українським лідером Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Володимир Зеленський оцінив бесіду позитивно та підтвердив налагодження каналу зв’язку з новообраним президентом США.
- Дональд Трамп, розпочавши перші розмови з європейськими лідерами, розкрив свої наміри щодо України.
Маск доєднався до перемовин Зеленського і Трампа
Як стверджують інсайдери видання, бесіда українського та американського лідера тривала близько 25 хвилин.
Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою. Новий очільник Білого дому пообіцяв, що буде підтримувати Україну, однак не уточнив, як це буде відбуватися.
Окрім того, наголошується, що Ілон Маск, який також був на лінії, заявив президенту України, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.
Як українська влада оцінює ці переговори
На переконання Володимира Зеленського, ця бесіда минула добре та "не залишила у нього відчуття відчаю".
Окрім того, анонімні джерела наголошують, що після зустрічі президента України і лідера республіканців у вересні в Нью-Йорку політики змогли налагодити канал зв’язку.
Варто також зазначити, що новообраний президент США вже розпочав свій перший раунд телефонних розмов з європейськими лідерами.
Дональд Трамп нібито дав зрозуміти, що не збирається підштовхувати Україну до поступок Путіну.
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