Байден скасував ще одну заборону щодо України після перемоги Трампа

Команда очільника Білого дому Джо Байдена зняла фактичну заборону на роботу американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту наданої для ЗСУ техніки.

Що відомо про нове рішення Байдена щодо України

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, рішення щодо роботи підрядників в Україні офіційний Вашингтон прийняв кілька днів тому.

Воно дасть можливість Міноборони США надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні.

Що важливо розуміти, це сталося вперше після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Команда чинного очільника Білого дому розраховує на те, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєння, які використовують Сили оборони України.

Згідно з даними журналістів, до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.

Які деталі цього рішення наразі відомі

Анонімні джерела видання стверджують, що американських підрядників в Україні буде від кількох десятків до кількох сотень.

Окрім того, наголошується, що з міркувань безпеки вони будуть знаходитися у регіонах подалі від лінії зіткнення.

Досі через небажання піддавати ризику громадян США в Україні американські підрядники не могли їздити в країну, тож пошкоджену техніку доводилось відвозити в сусідні держави — наприклад Польщу чи Румунію, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, про скасування заборони на роботу американських підрядників Пентагону в Україні йшлося ще кілька місяців тому, однак тоді від цієї ідеї відмовились.