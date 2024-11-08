Байден скасував ще одну заборону щодо України після перемоги Трампа

Команда очільника Білого дому Джо Байдена зняла фактичну заборону на роботу американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту наданої для ЗСУ техніки.
Головні тези:
- Рішення спрямоване на прискорення технічного обслуговування та ремонту систем озброєння Сил оборони України, включаючи винищувачі F-16 та системи Patriot.
- Ця ініціатива стала можливою завдяки активній роботі команді Байдена.
Що відомо про нове рішення Байдена щодо України
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, рішення щодо роботи підрядників в Україні офіційний Вашингтон прийняв кілька днів тому.
Воно дасть можливість Міноборони США надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні.
Що важливо розуміти, це сталося вперше після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Команда чинного очільника Білого дому розраховує на те, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєння, які використовують Сили оборони України.
Згідно з даними журналістів, до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.
Які деталі цього рішення наразі відомі
Анонімні джерела видання стверджують, що американських підрядників в Україні буде від кількох десятків до кількох сотень.
Окрім того, наголошується, що з міркувань безпеки вони будуть знаходитися у регіонах подалі від лінії зіткнення.
Що важливо розуміти, про скасування заборони на роботу американських підрядників Пентагону в Україні йшлося ще кілька місяців тому, однак тоді від цієї ідеї відмовились.
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