Европейские войска в Украине. Известны новые детали "мирного плана" Трампа

Новый президент США Дональд Трамп активно обсуждает со своей командой "мирный план" для завершения войны РФ против Украины. Один из его пунктов может предусматривать создание 1200-километровой буферной зоны между российской и украинской армиями и введение туда европейских войск, например британских.

Трамп может попытаться заморозить войну РФ против Украины

Журналисты обращают внимание на то, что этот план является одним из нескольких, которые рассматривает новый глава Белого дома.

Как известно, Дональд Трамп неоднократно обещал, что начнет мирные переговоры до вступления в должность в январе.

Отдельные детали этого плана раскрыли люди из команды республиканца, говорящие на условиях анонимности.

По их словам, текущая линия фронта будет заморожена, а Киеву предложат отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО на 20 лет.

Если команда Владимира Зеленского согласится, Штаты наполнят Украину оружием, чтобы удержать Россию от восстановления войны.

У Трампа есть одно четкое условие

Как выяснилось, новый президент США не позволит, чтобы американские войска прибыли в Украину для патрулирования и охраны буферной зоны. Кроме того, Трамп не собирается ее финансировать.

Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но ствол пушки будет европейским, заявил представитель команды республиканца. Поделиться

По словам инсайдера, американцы не будут рисковать своей жизнью ради мира в Европе.

Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы, — сказал он. Поделиться

Что важно понимать, в Британии уже начали раздаваться заявления о том, что для Великобритании нереально продолжать поддерживать Украину без поддержки США после победы Трампа.