Новий президент США Дональд Трамп наразі активно обговорює зі своєю командою “мирний план” для завершення війни РФ проти України. Один з його пунктів може передбачати створення 1200-кілометрової буферної зони між російською та українською арміями та введення туди європейських військ, до прикладу британських.

Трамп може спробувати заморозити війну РФ проти України

Журналісти звертають увагу на те, що цей план є одним з декількох, які розглядає новий очільник Білого дому.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово обіцяв, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

Окремі деталі цього плану розкрили люди з команди республіканця, які говори на умовах анонімності.

За їхніми словами, поточна лінія фронту буде заморожена, а Києву запропонують відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО на 20 років.

Якщо команда Володимира Зеленського погодиться, то Штати наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.

У Трампа є одна чітка умова

Як виявилося, новий президент США не дозволить, щоб американські війська прибули в Україну для патрулювання та охорони буферної зони. Окрім того, Трамп не збирається фінансувати її.

Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським, — заявив представник команди республіканця. Поширити

За словами інсайдера, американці не будуть ризикувати своїм життям заради миру в Європі.

Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи, — сказав він. Поширити

Що важливо розуміти, у Британії уже почали лунати заяви про те, що для Великої Британії нереально продовжувати підтримувати Україну без підтримки США після перемоги Трампа.