Планируем худший сценарий. Трамп уже создал проблемы для Пентагона

Несмотря на то, что Дональд Трамп пока не вернулся в Белый дом, в Минобороны США уже вспыхнули конфликты и дискуссии по поводу того, как действовать команде ведомства, когда это произойдет.
Главные тезисы
- Трамп может использовать вооруженные силы для обеспечения правопорядка и очищения системы национальной безопасности США.
- Пентагон активно готовится к возможным незаконным приказам от Трампа и рассматривает возможные последствия их невыполнения.
- Прогнозируется, что Трамп и его команда постараются избежать конфликтов с Минобороны США.
Пентагон не знает, чего ждать от Трампа
Как известно, недавно новый президент США заявил, что он будет готов к использованию вооруженных сил для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций.
Более того, Дональд Трамп добавил, что намерен укомплектовать федеральное правительство лояльными ему людьми, а также "вычистить коррумпированных лиц" в системе национальной безопасности США.
Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп многократно публично унижал американских военных генералов, называя их "слабыми" и "неэффективными лидерами".
На этом фоне Пентагон пытается подготовиться к возвращению республиканца в Белый дом.
Пентагон не знает, как реагировать на незаконные приказы
В Минобороне США уже пытаются договориться, как будут поступать, если Дональд Трамп отдаст незаконный приказ.
Пока журналистам не удалось узнать, кого новый президент США назначит на должность руководителя Пентагона.
Несмотря на это, чиновники прогнозируют, что Трамп и его команда постараются избежать "вражеских" отношений с военными.
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