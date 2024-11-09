Планируем худший сценарий. Трамп уже создал проблемы для Пентагона
Категория
Политика
Дата публикации

Планируем худший сценарий. Трамп уже создал проблемы для Пентагона

Пентагон
Читати українською
Источник:  CNN

Несмотря на то, что Дональд Трамп пока не вернулся в Белый дом, в Минобороны США уже вспыхнули конфликты и дискуссии по поводу того, как действовать команде ведомства, когда это произойдет.

Главные тезисы

  • Трамп может использовать вооруженные силы для обеспечения правопорядка и очищения системы национальной безопасности США.
  • Пентагон активно готовится к возможным незаконным приказам от Трампа и рассматривает возможные последствия их невыполнения.
  • Прогнозируется, что Трамп и его команда постараются избежать конфликтов с Минобороны США.

Пентагон не знает, чего ждать от Трампа

Как известно, недавно новый президент США заявил, что он будет готов к использованию вооруженных сил для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций.

Более того, Дональд Трамп добавил, что намерен укомплектовать федеральное правительство лояльными ему людьми, а также "вычистить коррумпированных лиц" в системе национальной безопасности США.

Во время своего последнего президентского срока у Трампа были сложные отношения с большинством высшего военного руководства, в том числе с генералом в отставке Марком Милли, который в должности председателя Объединенного комитета начальников штабов принял меры, чтобы ограничить возможность Трампа использовать ядерное оружие.

Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп многократно публично унижал американских военных генералов, называя их "слабыми" и "неэффективными лидерами".

На этом фоне Пентагон пытается подготовиться к возвращению республиканца в Белый дом.

Мы все готовимся и планируем худший сценарий, но реальность такова, что мы еще не знаем, как это будет происходить, заявил один из инсайдеров в ведомстве.

Пентагон не знает, как реагировать на незаконные приказы

В Минобороне США уже пытаются договориться, как будут поступать, если Дональд Трамп отдаст незаконный приказ.

Закон обязывает войска не подчиняться незаконным приказам. Но вопрос в том, что произойдет потом — увидим ли мы отставку высшего военного руководства? Расценят ли они это как отказ от своих людей? — заявил один из анонимных источников в ведомстве.

Пока журналистам не удалось узнать, кого новый президент США назначит на должность руководителя Пентагона.

Несмотря на это, чиновники прогнозируют, что Трамп и его команда постараются избежать "вражеских" отношений с военными.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готовит для Путина очень плохой сценарий на фоне войны РФ против Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден отменил еще один запрет касательно Украины после победы Трампа
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Европейские войска в Украине. Известны новые детали "мирного плана" Трампа
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?