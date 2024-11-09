Планируем худший сценарий. Трамп уже создал проблемы для Пентагона

Несмотря на то, что Дональд Трамп пока не вернулся в Белый дом, в Минобороны США уже вспыхнули конфликты и дискуссии по поводу того, как действовать команде ведомства, когда это произойдет.

Пентагон не знает, чего ждать от Трампа

Как известно, недавно новый президент США заявил, что он будет готов к использованию вооруженных сил для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций.

Более того, Дональд Трамп добавил, что намерен укомплектовать федеральное правительство лояльными ему людьми, а также "вычистить коррумпированных лиц" в системе национальной безопасности США.

Во время своего последнего президентского срока у Трампа были сложные отношения с большинством высшего военного руководства, в том числе с генералом в отставке Марком Милли, который в должности председателя Объединенного комитета начальников штабов принял меры, чтобы ограничить возможность Трампа использовать ядерное оружие. Поделиться

Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп многократно публично унижал американских военных генералов, называя их "слабыми" и "неэффективными лидерами".

На этом фоне Пентагон пытается подготовиться к возвращению республиканца в Белый дом.

Мы все готовимся и планируем худший сценарий, но реальность такова, что мы еще не знаем, как это будет происходить, заявил один из инсайдеров в ведомстве. Поделиться

Пентагон не знает, как реагировать на незаконные приказы

В Минобороне США уже пытаются договориться, как будут поступать, если Дональд Трамп отдаст незаконный приказ.

Закон обязывает войска не подчиняться незаконным приказам. Но вопрос в том, что произойдет потом — увидим ли мы отставку высшего военного руководства? Расценят ли они это как отказ от своих людей? — заявил один из анонимных источников в ведомстве. Поделиться

Пока журналистам не удалось узнать, кого новый президент США назначит на должность руководителя Пентагона.