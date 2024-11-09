Плануємо найгірший сценарій. Трамп уже створив проблеми для Пентагона

Попри те, що Дональд Трамп поки не повернувся у Білий дім, у Міноборони США уже спалахнули конфлікти та дискусії щодо того, як діяти команді відомства, коли це станеться.

Пентагон не знає, чого очікувати від Трампа

Як відомо, нещодавно новий президент США заявив, що він буде готовий до використання збройних сил для забезпечення правопорядку всередині країни і масових депортацій.

Ба більше, Дональд Трамп додав, що має намір укомплектувати федеральний уряд лояльними йому людьми, а також "вичистити корумпованих осіб" в системі національної безпеки США.

Під час свого останнього президентського терміну Трамп мав складні стосунки з більшістю вищого військового керівництва, в тому числі з генералом у відставці Марком Міллі, який на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів вжив заходів, щоб обмежити можливість Трампа використовувати ядерну зброю. Поширити

Ні для кого не секрет, що Дональд Трамп багато разів публічно принижував американських військових генералів, називаючи їх "слабкими" і "неефективними лідерами".

На цьому тлі Пентагон намагається підготуватися до повернення республіканця у Білий дім.

Ми всі готуємося і плануємо найгірший сценарій, але реальність така, що ми ще не знаємо, як це буде відбуватися, — заявив один з інсайдерів у відомстві. Поширити

Пентагон не знає, як реагувати на незаконні накази

У Мінобороні США уже намагаються домовитися, як будуть діяти, якщо Дональд Трамп віддасть незаконний наказ.

Закон зобов'язує війська не підкорятися незаконним наказам. Але питання в тому, що станеться потім — чи побачимо ми відставку вищого військового керівництва? Чи вони розцінять це як відмову від своїх людей? — заявив один з анонімних джерел у відомстві. Поширити

Поки журналістам не вдалося дізнатися, кого новий президент США призначить на посаду керівника Пентагону.