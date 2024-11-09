Плануємо найгірший сценарій. Трамп уже створив проблеми для Пентагона

Попри те, що Дональд Трамп поки не повернувся у Білий дім, у Міноборони США уже спалахнули конфлікти та дискусії щодо того, як діяти команді відомства, коли це станеться.
Головні тези:
- Трамп може використовувати збройні сили для забезпечення правопорядку та очищення системи національної безпеки США.
- Пентагон активно готується до можливих незаконних наказів від Трампа та розглядає можливі наслідки їх невиконання.
- Прогнозується, що Трамп та його команда намагатимуться уникнути конфліктів з Міноборони США.
Пентагон не знає, чого очікувати від Трампа
Як відомо, нещодавно новий президент США заявив, що він буде готовий до використання збройних сил для забезпечення правопорядку всередині країни і масових депортацій.
Ба більше, Дональд Трамп додав, що має намір укомплектувати федеральний уряд лояльними йому людьми, а також "вичистити корумпованих осіб" в системі національної безпеки США.
Ні для кого не секрет, що Дональд Трамп багато разів публічно принижував американських військових генералів, називаючи їх "слабкими" і "неефективними лідерами".
На цьому тлі Пентагон намагається підготуватися до повернення республіканця у Білий дім.
Пентагон не знає, як реагувати на незаконні накази
У Мінобороні США уже намагаються домовитися, як будуть діяти, якщо Дональд Трамп віддасть незаконний наказ.
Поки журналістам не вдалося дізнатися, кого новий президент США призначить на посаду керівника Пентагону.
Попри це, чиновники прогнозують, що Трамп і його команда намагатимуться уникнути "ворожих" стосунків з військовими, які були у нього під час його попередньої каденції.
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