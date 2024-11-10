Возвращение Трампа. Команда Макрона озвучила прогноз для украинцев

По убеждению шефа французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, новоизбранный президент США Дональд Трамп не бросит Украину на произвол судьбы на фоне захватнической войны, которую ведет Россия.

У Макрона верят, что Трамп будет принимать правильные решения

Как считает глава МИД Франции, лидер республиканцев "слишком мудр, чтобы согласиться на то, что станет самой большой территориальной аннексией за последние 75 лет".

(Он. — ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право самого сильного, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира. Жан-Ноэль Барро Глава МИД Франции

Следует отметить, что французский лидер Эммануэль Макрон одним из первых поздравил Дональда Трампа с возвращением в Белый дом, а также добавил, что рассчитывает на продуктивное сотрудничество

Кроме того, недавно стало известно, что новоизбранный президент США начал проводить переговоры с европейскими лидерами, во время которых дал понять, что не собирается подталкивать Украину к уступкам российскому диктатору Владимиру Путину.

Макрон обратился к Европе на фоне победы Трампа

По словам французского лидера, возвращение Дональда Трампа в Белый дом — это "момент истории" для всей Европы.

Кроме того, он подчеркнул, что лидера республиканцев избрал американский народ и потому логично, что он будет в первую очередь защищать интересы американцев.

И это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет, — добавил Эммануэль Макрон. Поделиться

По мнению президента Франции, это решающий момент в истории "для нас как европейцев".