Возвращение Трампа. Команда Макрона озвучила прогноз для украинцев

По убеждению шефа французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, новоизбранный президент США Дональд Трамп не бросит Украину на произвол судьбы на фоне захватнической войны, которую ведет Россия.
Главные тезисы
- Жан-Ноэль Барро призывает украинцев и европейцев не бояться будущих решений Трампа.
- Эммануэль Макрон считает возвращение Дональда Трампа в Белый дом историческим моментом для Европы.
- Сотрудничество и диалог между новоизбранным президентом США и европейскими лидерами дает надежду на конструктивные шаги для завершения войны РФ против Украины.
У Макрона верят, что Трамп будет принимать правильные решения
Как считает глава МИД Франции, лидер республиканцев "слишком мудр, чтобы согласиться на то, что станет самой большой территориальной аннексией за последние 75 лет".
Следует отметить, что французский лидер Эммануэль Макрон одним из первых поздравил Дональда Трампа с возвращением в Белый дом, а также добавил, что рассчитывает на продуктивное сотрудничество
Кроме того, недавно стало известно, что новоизбранный президент США начал проводить переговоры с европейскими лидерами, во время которых дал понять, что не собирается подталкивать Украину к уступкам российскому диктатору Владимиру Путину.
Макрон обратился к Европе на фоне победы Трампа
По словам французского лидера, возвращение Дональда Трампа в Белый дом — это "момент истории" для всей Европы.
Кроме того, он подчеркнул, что лидера республиканцев избрал американский народ и потому логично, что он будет в первую очередь защищать интересы американцев.
По мнению президента Франции, это решающий момент в истории "для нас как европейцев".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-