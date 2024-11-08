В Польше отреагировали на данные о "мирном плане" Трампа
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В Польше отреагировали на данные о "мирном плане" Трампа

Владислав Косиняк-Камиш
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Источник:  RMF 24

По словам главы польского Минобороны Владислава Косиняка-Камиша, новый президент США Дональд Трамп еще не принял никакого конкретного решения относительно Украины.

Главные тезисы

  • Польша призывает СМИ не распространять непроверенную информацию о планах Трампа по Украине.
  • Официальная Варшава уже вливает существенные ресурсы в усиление обороны на фоне российской агрессии.

Данные о "мирном плане" Трампа могут быть фейком

Недавно авторитетное издание Wall Street Journal сообщило, что в команде лидера республиканцев активно обсуждается идея заморозки фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

Однако польский министр отрицал эти данные, отметив, что Дональд Трамп пока не принял ни одного решения, касающегося войны РФ против Украины.

Я очень просил бы вас осмотреть эту информацию, быть осмотрительными в использовании информации о том, что кто-то из советников президента Трампа, кто-то из его окружения без фамилии предложил то или иное решение. По-моему, еще продолжается дискуссия.

Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш

Глава Министерства обороны Польши

Глава МО Польши обратил внимание на то, что Дональд Трамп официально возглавит Белый дом уже 20 января 2025 года.

Как известно, в течение следующих двух месяцев продолжится подготовка и формирование новой администрации.

Польша готова к диалогу с командой Трампа

Мы готовы к сотрудничеству, мы ждем, но сегодня я прошу всех к воздержанию. Давайте обращаться к декларациям, предложениям, тому, что есть на столе, а не к спекуляциям. Тем более, на такую чувствительную тему, как война РФ против Украины, — добавил Владислав Косиняк-Камиш.

По словам министра, для официальной Варшавы сейчас важно занять лучшую позицию в НАТО.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Польша уже тратит 4,7% ВВП на оборону, строя третью по величине армию в НАТО.

Это наши задачи сегодня, и если мы их выполним, я думаю, что в наших контактах с администрацией президента Трампа наш голос будет важным, в том числе и по вопросу Украины, — добавил Владислав Косиняк-Камиш.

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