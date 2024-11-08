В Польше отреагировали на данные о "мирном плане" Трампа

По словам главы польского Минобороны Владислава Косиняка-Камиша, новый президент США Дональд Трамп еще не принял никакого конкретного решения относительно Украины.
Главные тезисы
- Польша призывает СМИ не распространять непроверенную информацию о планах Трампа по Украине.
- Официальная Варшава уже вливает существенные ресурсы в усиление обороны на фоне российской агрессии.
Данные о "мирном плане" Трампа могут быть фейком
Недавно авторитетное издание Wall Street Journal сообщило, что в команде лидера республиканцев активно обсуждается идея заморозки фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.
Однако польский министр отрицал эти данные, отметив, что Дональд Трамп пока не принял ни одного решения, касающегося войны РФ против Украины.
Глава МО Польши обратил внимание на то, что Дональд Трамп официально возглавит Белый дом уже 20 января 2025 года.
Как известно, в течение следующих двух месяцев продолжится подготовка и формирование новой администрации.
Польша готова к диалогу с командой Трампа
По словам министра, для официальной Варшавы сейчас важно занять лучшую позицию в НАТО.
Глава оборонного ведомства напомнил, что Польша уже тратит 4,7% ВВП на оборону, строя третью по величине армию в НАТО.
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