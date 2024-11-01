Польша начала строительство "Восточного щита" — о чем идет речь
Категория
Мир
Дата публикации

Польша начала строительство "Восточного щита" — о чем идет речь

Дональд Туск
Туск
Читати українською

В Польше официально началось строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с Россией и Беларусью.

Главные тезисы

  • Проект предусматривает строительство укреплений, фортификационных сооружений и систем противодействия беспилотникам.
  • Польша планирует потратить 10 млрд. злотых на реализацию этого проекта.
  • По предварительным данным, строительство продлится около 4 лет.

Польша хочет защититься от России и Беларуси

Об этом официально сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Кроме того, он обнародовал фотографию, на которой изображена строительная техника.

Начато строительство "Восточного щита"! Первые работы на границе с Россией, — так прокомментировал фото глава правительства Польши.

Фото: facebook.com/donaldtusk

Как уже упоминалось ранее, впервые проект "Восточный щит" был представлен весной 2024 года.

2 недели назад на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство) прошли первые испытания элементов "Щита".

Официальная Варшава планирует построить различные типы укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий на границах со страной-агрессорой РФ и ее приспешницей Беларусью.

Кроме того, запланировано строительство соответствующих систем разведки и выявления угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывания систем противодействия беспилотникам.

На реализацию этого проекта, который будет воплощаться в жизнь в течение следующих 4 лет, официальная Варшава выделила 10 миллиардов злотых.

ЕС может помочь Польше и странам Балтии

Месяц назад стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят официальный Брюссель профинансировать строительство сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Война России против Украины показала, что создание физических препятствий на открытой местности без естественного оборонного прикрытия имеет первостепенное значение даже в технологически продвинутой войне, подчеркнули министры обороны указанных стран.

Главы министерств обратили внимание на то, что внешние угрозы на балтийско-польской границе продолжают возростать.

Кроме того, они напомнили Евросоюзу, что наращивание укреплений вдоль границы с Россией и Беларусью "остается приоритетной задачей на фоне последних событий".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Нанести удар. В Конгрессе озвучили неожиданную идею касательно помощи Украине
Майк Тернер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Канада раскрыла новый план относительно Украины
Мелани Жоли
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Десятки дронов атаковали Россию — один упал на нефтебазу
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?