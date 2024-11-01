Польша начала строительство "Восточного щита" — о чем идет речь

В Польше официально началось строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с Россией и Беларусью.

Польша хочет защититься от России и Беларуси

Об этом официально сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Кроме того, он обнародовал фотографию, на которой изображена строительная техника.

Начато строительство "Восточного щита"! Первые работы на границе с Россией, — так прокомментировал фото глава правительства Польши. Поделиться

Фото: facebook.com/donaldtusk

Как уже упоминалось ранее, впервые проект "Восточный щит" был представлен весной 2024 года.

2 недели назад на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство) прошли первые испытания элементов "Щита".

Официальная Варшава планирует построить различные типы укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий на границах со страной-агрессорой РФ и ее приспешницей Беларусью.

Кроме того, запланировано строительство соответствующих систем разведки и выявления угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывания систем противодействия беспилотникам.

На реализацию этого проекта, который будет воплощаться в жизнь в течение следующих 4 лет, официальная Варшава выделила 10 миллиардов злотых.

ЕС может помочь Польше и странам Балтии

Месяц назад стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят официальный Брюссель профинансировать строительство сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Война России против Украины показала, что создание физических препятствий на открытой местности без естественного оборонного прикрытия имеет первостепенное значение даже в технологически продвинутой войне, подчеркнули министры обороны указанных стран. Поделиться

Главы министерств обратили внимание на то, что внешние угрозы на балтийско-польской границе продолжают возростать.