Польша начала строительство "Восточного щита" — о чем идет речь

В Польше официально началось строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с Россией и Беларусью.
Главные тезисы
- Проект предусматривает строительство укреплений, фортификационных сооружений и систем противодействия беспилотникам.
- Польша планирует потратить 10 млрд. злотых на реализацию этого проекта.
- По предварительным данным, строительство продлится около 4 лет.
Польша хочет защититься от России и Беларуси
Об этом официально сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Кроме того, он обнародовал фотографию, на которой изображена строительная техника.
Как уже упоминалось ранее, впервые проект "Восточный щит" был представлен весной 2024 года.
2 недели назад на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство) прошли первые испытания элементов "Щита".
Официальная Варшава планирует построить различные типы укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий на границах со страной-агрессорой РФ и ее приспешницей Беларусью.
Кроме того, запланировано строительство соответствующих систем разведки и выявления угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывания систем противодействия беспилотникам.
На реализацию этого проекта, который будет воплощаться в жизнь в течение следующих 4 лет, официальная Варшава выделила 10 миллиардов злотых.
ЕС может помочь Польше и странам Балтии
Месяц назад стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят официальный Брюссель профинансировать строительство сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.
Главы министерств обратили внимание на то, что внешние угрозы на балтийско-польской границе продолжают возростать.
Кроме того, они напомнили Евросоюзу, что наращивание укреплений вдоль границы с Россией и Беларусью "остается приоритетной задачей на фоне последних событий".
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