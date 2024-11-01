Десятки дронов атаковали Россию — один упал на нефтебазу
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Десятки дронов атаковали Россию — один упал на нефтебазу

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Источник:  online.ua

Министерство обороны РФ утверждает, что ночью 1 ноября произошла новая масштабная атака дронов на территорию страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Под удар БПЛА в этот раз попала нефтебаза в Ставропольском крае.
  • По словам местных властей, никто из гражданских не пострадал.
  • Украинские войска успешно отразили воздушное нападение России, уничтожив 31 вражеский БПЛА и ракету.

"Бавовна" в России 1 ноября — что известно

В официальном заявлении российских оккупантов сказано, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата.

Захватчики уверяют, что уничтожили 36 БПЛА над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазу в Ставропольском крае упал беспилотник

Эту информацию официально подтвердил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Светлограде пострадавших нет.

Атака РФ на Украину 1 ноября — последние подробности

Новое воздушное нападение российские захватчики начали еще в 18:00 31 октября.

Они выпустили по мирных украинских городах и селах 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины.

Также враг использовал 48 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск — РФ.

Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что по состоянию на 08:00 удалось успешно уничтожить 31 вражеский БпЛА, 14 беспилотников локационно потеряно, три БпЛА — полетели в направлении Беларуси.

Кроме того, сообщается, что ни одна из российских ракет не достигла своей цели.

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