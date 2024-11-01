Десятки дронов атаковали Россию — один упал на нефтебазу

Министерство обороны РФ утверждает, что ночью 1 ноября произошла новая масштабная атака дронов на территорию страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Под удар БПЛА в этот раз попала нефтебаза в Ставропольском крае.
- По словам местных властей, никто из гражданских не пострадал.
- Украинские войска успешно отразили воздушное нападение России, уничтожив 31 вражеский БПЛА и ракету.
"Бавовна" в России 1 ноября — что известно
В официальном заявлении российских оккупантов сказано, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата.
Захватчики уверяют, что уничтожили 36 БПЛА над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазу в Ставропольском крае упал беспилотник
Эту информацию официально подтвердил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Светлограде пострадавших нет.
Атака РФ на Украину 1 ноября — последние подробности
Новое воздушное нападение российские захватчики начали еще в 18:00 31 октября.
Они выпустили по мирных украинских городах и селах 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины.
Также враг использовал 48 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск — РФ.
В Воздушных силах ВСУ сообщают, что по состоянию на 08:00 удалось успешно уничтожить 31 вражеский БпЛА, 14 беспилотников локационно потеряно, три БпЛА — полетели в направлении Беларуси.
Кроме того, сообщается, что ни одна из российских ракет не достигла своей цели.
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