Десятки дронів атакували Росію — один впав на нафтобазу

Міністерство оборони РФ стверджує, що вночі 1 листопада відбулася нова масштабна атак дронів на територію країни-агресорки.
Головні тези:
- Під удар БПЛА цього разу потрапила нафтобаза у Ставропольському краї.
- За словами місцевої влади, ніхто з цивільних не постраждав.
- Українські війська успішно відбили повітряний напад Росії, знищивши 31 ворожий БПЛА та ракету.
“Бавовна” у Росії 1 листопада — що відомо
В офіційній заяві російських окупантів йдеться про те, що черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 83 українських безпілотних літальних апарати.
Загарбники запевняють, що знищили 36 БПЛА над територією Курської області, 20 — над територією Брянської області, 12 — над територією Республіки Крим, вісім — над територією Воронезької області, чотири — над територією Орловської області та три — над територією Бєлгородської області.
Згодом також стало відомо, що на нафтобазу у Ставропольському краї впав безпілотник
Цю інформацію офіційно підтвердив губернатор Володимир Володимиров.
За його словами, внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу у Світлограді постраждалих немає.
Атака РФ на Україну 1 листопада — останні подробиці
Новий повітряний напад російські загарбники розпочали ще о 18:00 31 жовтня.
Вони випустили на мирні українські міста та села 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини.
Також ворог використав 48 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ — РФ.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що станом на 08:00 вдалося успішно знищити 31 ворожий БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі.
Окрім того, наголошується, що жодна з російських ракет не досягла своєї цілі.
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