Десятки дронів атакували Росію — один впав на нафтобазу
Категорія
Події
Дата публікації

Десятки дронів атакували Росію — один впав на нафтобазу

дрон
Джерело:  online.ua

Міністерство оборони РФ стверджує, що вночі 1 листопада відбулася нова масштабна атак дронів на територію країни-агресорки.

Головні тези:

  • Під удар БПЛА цього разу потрапила нафтобаза у Ставропольському краї.
  • За словами місцевої влади, ніхто з цивільних не постраждав.
  • Українські війська успішно відбили повітряний напад Росії, знищивши 31 ворожий БПЛА та ракету.

“Бавовна” у Росії 1 листопада — що відомо

В офіційній заяві російських окупантів йдеться про те, що черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 83 українських безпілотних літальних апарати.

Загарбники запевняють, що знищили 36 БПЛА над територією Курської області, 20 — над територією Брянської області, 12 — над територією Республіки Крим, вісім — над територією Воронезької області, чотири — над територією Орловської області та три — над територією Бєлгородської області.

Згодом також стало відомо, що на нафтобазу у Ставропольському краї впав безпілотник

Цю інформацію офіційно підтвердив губернатор Володимир Володимиров.

За його словами, внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу у Світлограді постраждалих немає.

Атака РФ на Україну 1 листопада — останні подробиці

Новий повітряний напад російські загарбники розпочали ще о 18:00 31 жовтня.

Вони випустили на мирні українські міста та села 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини.

Також ворог використав 48 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ — РФ.

Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що станом на 08:00 вдалося успішно знищити 31 ворожий БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі.

Окрім того, наголошується, що жодна з російських ракет не досягла своєї цілі.

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