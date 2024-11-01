Польща розпочала будівництво "Східного щита" — про що йдеться
Категорія
Світ
Дата публікації

Польща розпочала будівництво "Східного щита" — про що йдеться

Дональд Туск
Туск
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У Польщі офіційно розпочалося будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з Росією та Білоруссю.

Головні тези:

  • Проєкт передбачає будівництво укріплень, фортифікаційних споруд та систем протидії безпілотникам.
  • Польща планує витратити 10 мільярдів злотих на реалізацію цього проєкту.
  • За попередніми даними, будівництво буде тривати близько 4 років.

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Про це офіційно повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Окрім того, він оприлюднив світлину, на якій зображено будівельну техніку.

Розпочато будівництво "Східного щита"! Перші роботи на кордоні з Росією, — так прокоментував фото очільник уряду Польщі.

Фото: facebook.com/donaldtusk

Як уже згадувалося раніше, вперше проєкт "Східний щит" було представлено ще навесні 2024 року.

2 тижні тому на полігоні в Оржиші (Вармінсько-Мазурське воєводство) відбулися перші випробування елементів "Щита".

Офіційна Варшава має на меті збудувати різні типи укріплень, фортифікаційних споруд та природних перешкод на кордонах з країною-агресоркою РФ та її поплічницею Білоруссю.

Окрім того, заплановано будівництво відповідних систем розвідки і виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем протидії безпілотникам.

На реалізацію цього проєкту, який буде втілюватися в життя протягом наступних 4 років, офіційна Варшава виділила 10 мільярдів злотих.

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Місяць тому сталося відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща просять офіційний Брюссель профінансувати будівництво мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Війна Росії проти України показала, що створення фізичних перешкод на відкритій місцевості без природного оборонного прикриття має першорядне значення навіть у технологічно просунутій війні, — наголосили міністри оборони вказаних країн.

Очільники міністерств звернули увагу на те, що зовнішні загрози на балтійсько-польському кордоні дедалі зростають.

Окрім того, вони нагадали Євросоюзу, що нарощування укріплень уздовж кордону з Росією і Білоруссю "залишається пріоритетним завданням на тлі останніх подій.

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