Польща розпочала будівництво "Східного щита" — про що йдеться

У Польщі офіційно розпочалося будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з Росією та Білоруссю.
Головні тези:
- Проєкт передбачає будівництво укріплень, фортифікаційних споруд та систем протидії безпілотникам.
- Польща планує витратити 10 мільярдів злотих на реалізацію цього проєкту.
- За попередніми даними, будівництво буде тривати близько 4 років.
Польща хоче захиститися від РФ та Білорусі
Про це офіційно повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Окрім того, він оприлюднив світлину, на якій зображено будівельну техніку.
Як уже згадувалося раніше, вперше проєкт "Східний щит" було представлено ще навесні 2024 року.
2 тижні тому на полігоні в Оржиші (Вармінсько-Мазурське воєводство) відбулися перші випробування елементів "Щита".
Офіційна Варшава має на меті збудувати різні типи укріплень, фортифікаційних споруд та природних перешкод на кордонах з країною-агресоркою РФ та її поплічницею Білоруссю.
Окрім того, заплановано будівництво відповідних систем розвідки і виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем протидії безпілотникам.
На реалізацію цього проєкту, який буде втілюватися в життя протягом наступних 4 років, офіційна Варшава виділила 10 мільярдів злотих.
ЄС може допомогти Польщі та країнам Балтії
Місяць тому сталося відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща просять офіційний Брюссель профінансувати будівництво мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.
Очільники міністерств звернули увагу на те, що зовнішні загрози на балтійсько-польському кордоні дедалі зростають.
Окрім того, вони нагадали Євросоюзу, що нарощування укріплень уздовж кордону з Росією і Білоруссю "залишається пріоритетним завданням на тлі останніх подій.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-