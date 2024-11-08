У Польщі відреагували на дані про "мирний план" Трампа

За словами очільника польського Міноборони Владислава Косіняка-Камиша, новий президент США Дональд Трамп ще не ухвалив жодного конкретного рішення щодо України.
Головні тези:
- Польща закликає ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію про плани Трампа щодо України.
- Офіційна Варшава вже вливає значні ресурси у посилення оборони на тлі російської агресії.
Дані про “мирний план” Трампа можуть бути фейком
Нещодавно авторитетне видання Wall Street Journal повідомило, що в команді лідера республіканців наразі активно обговорюється ідея заморозки фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.
Однак польський міністр заперечив ці дані, зазначивши, що Дональд Трамп поки не ухвалив жодного рішення, яке б стосувалося війни РФ проти України.
Глава МО Польщі звернув увагу на те, що Дональд Трамп офіційно очолить Білий дім уже 20 січня 2025 року.
Як відомо, протягом наступних двох місяців триватиме підготовка та формування нової адміністрації.
Польща готова до діалогу з командою Трампа
За словами міністра, для офіційної Варшави наразі важливо зайняти якнайкращу позицію в НАТО.
Глава оборонного відомства нагадав, що Польща уже витрачає 4,7% ВВП на оборону, будуючи третю за величиною армію в НАТО.
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