У Польщі відреагували на дані про "мирний план" Трампа
Категорія
Політика
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У Польщі відреагували на дані про "мирний план" Трампа

Владислав Косіняк-Камиш
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Джерело:  RMF 24

За словами очільника польського Міноборони Владислава Косіняка-Камиша, новий президент США Дональд Трамп ще не ухвалив жодного конкретного рішення щодо України.

Головні тези:

  • Польща закликає ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію про плани Трампа щодо України.
  • Офіційна Варшава вже вливає значні ресурси у посилення оборони на тлі російської агресії.

Дані про “мирний план” Трампа можуть бути фейком

Нещодавно авторитетне видання Wall Street Journal повідомило, що в команді лідера республіканців наразі активно обговорюється ідея заморозки фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Однак польський міністр заперечив ці дані, зазначивши, що Дональд Трамп поки не ухвалив жодного рішення, яке б стосувалося війни РФ проти України.

Я дуже просив би вас бути обачними щодо цієї інформації, бути обачними у використанні інформації про те, що хтось із радників президента Трампа, хтось із його оточення без прізвища запропонував те чи інше рішення. На мою думку, ще триває дискусія.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

Глава Міністерства оборони Польщі

Глава МО Польщі звернув увагу на те, що Дональд Трамп офіційно очолить Білий дім уже 20 січня 2025 року.

Як відомо, протягом наступних двох місяців триватиме підготовка та формування нової адміністрації.

Польща готова до діалогу з командою Трампа

Ми готові до співпраці, ми чекаємо, але сьогодні я прошу всіх до стриманості. Давайте звертатися до декларацій, до пропозицій, до того, що є на столі, а не до спекуляцій. Тим більше на таку чутливу тему, як війна РФ проти України, — додав Владислав Косіняк-Камиш.

За словами міністра, для офіційної Варшави наразі важливо зайняти якнайкращу позицію в НАТО.

Глава оборонного відомства нагадав, що Польща уже витрачає 4,7% ВВП на оборону, будуючи третю за величиною армію в НАТО.

Це наші завдання сьогодні, і якщо ми їх виконаємо, я думаю, що в наших контактах з адміністрацією президента Трампа наш голос буде важливим, в тому числі і в питанні України, — додав Владислав Косіняк-Камиш.

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