Польща несподівано запропонувала Україні новий сценарій надання зброї
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Політика
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Польща несподівано запропонувала Україні новий сценарій надання зброї

Україна може купувати у Польщі зброю в кредит
Джерело:  Polsat News

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно повідомив, що уряд Польщі вніс пропозицію про оборонний кредит для України.

Головні тези:

  • Варшава пропонує Києву так званий оборонний кредит.
  • Глава МЗС Польщі нагадав про оборонні потреби своєї країни та підтримку України у війні.
  • Україні вкрай необхідні винищувачі МіГ-29, які досі не були надані Польщею.

Україна може купувати у Польщі зброю в кредит

Очільник польського МЗС вкотре нагадав про те, що його країна має свої оборонні потреби і "повинна тримати цю війну якомога далі від наших кордонів".

Попри це, він неочікувано для всіх заявив, що Україна могла б купувати озброєння у Польщі в кредит.

Це можна було зробити з самого початку: давайте, купуйте на польських заводах в кредит, а коли відновитесь, повернете його.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Варто зазначити, що команда українського лідера Володимира Зеленського на цю пропозицію поки не відреагувала.

Чому Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі

Як уже згадувалося раніше, нещодавно український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україні вкрай необхідні винищувачі МіГ-29, однак вона їх досі не отримала від Варшави.

На його докори одразу відреагував шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна, — заявив він.

Окрім того, глава МЗС Польщі нагадав, що його країні також загрожує Росія і Білорусь, тому влада не може ігнорувати потреби власного народу у захисті.

Що також цікаво, тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич нещодавно заявив про можливість передачі МіГів Україні, якщо Польща "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.

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