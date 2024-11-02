Польща несподівано запропонувала Україні новий сценарій надання зброї

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно повідомив, що уряд Польщі вніс пропозицію про оборонний кредит для України.

Україна може купувати у Польщі зброю в кредит

Очільник польського МЗС вкотре нагадав про те, що його країна має свої оборонні потреби і "повинна тримати цю війну якомога далі від наших кордонів".

Попри це, він неочікувано для всіх заявив, що Україна могла б купувати озброєння у Польщі в кредит.

Це можна було зробити з самого початку: давайте, купуйте на польських заводах в кредит, а коли відновитесь, повернете його. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Варто зазначити, що команда українського лідера Володимира Зеленського на цю пропозицію поки не відреагувала.

Чому Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі

Як уже згадувалося раніше, нещодавно український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україні вкрай необхідні винищувачі МіГ-29, однак вона їх досі не отримала від Варшави.

На його докори одразу відреагував шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна, — заявив він. Поширити

Окрім того, глава МЗС Польщі нагадав, що його країні також загрожує Росія і Білорусь, тому влада не може ігнорувати потреби власного народу у захисті.