Польща несподівано запропонувала Україні новий сценарій надання зброї

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно повідомив, що уряд Польщі вніс пропозицію про оборонний кредит для України.
Головні тези:
- Варшава пропонує Києву так званий оборонний кредит.
- Глава МЗС Польщі нагадав про оборонні потреби своєї країни та підтримку України у війні.
- Україні вкрай необхідні винищувачі МіГ-29, які досі не були надані Польщею.
Україна може купувати у Польщі зброю в кредит
Очільник польського МЗС вкотре нагадав про те, що його країна має свої оборонні потреби і "повинна тримати цю війну якомога далі від наших кордонів".
Попри це, він неочікувано для всіх заявив, що Україна могла б купувати озброєння у Польщі в кредит.
Варто зазначити, що команда українського лідера Володимира Зеленського на цю пропозицію поки не відреагувала.
Чому Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі
Як уже згадувалося раніше, нещодавно український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україні вкрай необхідні винищувачі МіГ-29, однак вона їх досі не отримала від Варшави.
На його докори одразу відреагував шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
Окрім того, глава МЗС Польщі нагадав, що його країні також загрожує Росія і Білорусь, тому влада не може ігнорувати потреби власного народу у захисті.
Що також цікаво, тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич нещодавно заявив про можливість передачі МіГів Україні, якщо Польща "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.
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