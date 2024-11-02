Польша неожиданно предложила Украине новый сценарий предоставления оружия

Украина может покупать у Польши оружие в кредит

Глава польского МИД в очередной раз напомнил о том, что его страна имеет свои оборонные нужды и "должна держать эту войну как можно дальше от наших границ".

Тем не менее, он неожиданно для всех заявил, что Украина могла бы покупать вооружение у Польши в кредит.

Это можно было сделать с самого начала: давайте покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, вернете его. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Следует отметить, что команда украинского лидера Владимира Зеленского на это предложение пока не отреагировала.

Почему Польша до сих пор не передала Украине обещанные истребители

Как уже упоминалось ранее, недавно украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время Украине крайне необходимы истребители МиГ-29, однако их она до сих пор не получила от Варшавы.

На его упреки сразу отреагировал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в отношении ВВП, чем любая другая страна, — заявил он. Поделиться

Кроме того, глава МИД Польши напомнил, что его стране также угрожает Россия и Беларусь, поэтому власти не могут игнорировать потребность собственного народа в защите.