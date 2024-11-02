Польша неожиданно предложила Украине новый сценарий предоставления оружия

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально сообщил, что правительство Польши внесло предложение об оборонном кредите для Украины.
Главные тезисы
- Варшава предлагает Киеву так называемый оборонный кредит.
- Глава МИД Польши напомнил об оборонных нуждах своей страны и поддержке Украины в войне.
- Украине крайне необходимы истребители МиГ-29, до сих пор не предоставленные Польшей.
Украина может покупать у Польши оружие в кредит
Глава польского МИД в очередной раз напомнил о том, что его страна имеет свои оборонные нужды и "должна держать эту войну как можно дальше от наших границ".
Тем не менее, он неожиданно для всех заявил, что Украина могла бы покупать вооружение у Польши в кредит.
Следует отметить, что команда украинского лидера Владимира Зеленского на это предложение пока не отреагировала.
Почему Польша до сих пор не передала Украине обещанные истребители
Как уже упоминалось ранее, недавно украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время Украине крайне необходимы истребители МиГ-29, однако их она до сих пор не получила от Варшавы.
На его упреки сразу отреагировал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
Кроме того, глава МИД Польши напомнил, что его стране также угрожает Россия и Беларусь, поэтому власти не могут игнорировать потребность собственного народа в защите.
Что также интересно, временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич недавно заявил о возможности передачи МиГив Украине, если Польша "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.
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