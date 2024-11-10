По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, официальная Москва видит "положительные сигналы" в возвращении Дональда Трампа в Белый дом, однако понимает, что все вскоре может измениться.

Кремль готов выслушать идеи Трампа

Российские пропагандисты поинтересовались у представителя диктатора Владимира Путина, какие сигналы со стороны официального Вашингтона будут расценены Москвой как шанс на налаживание двусторонних отношений.

По словам Дмитрия Пескова, по состоянию на сегодняшний день эти сигналы якобы поступают и они "положительные".

Он обратил внимание на то, что лидер республиканцев во время своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через соглашения.

Что он может совершить соглашение, которое выведет в мир. По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Почему Кремль боится Трампа

Дмитрий Песков также добавил, что, в отличие от действующей администрации Джо Байдена, лидер республиканцев "менее предсказуем.

По его словам, менее предсказуемо, также то насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании.

6 ноября, когда стало известно, что Дональд Трамп все-таки вернется в Белый дом, все обратили внимание, что российский диктатор Владимир Путин не спешит поздравлять своего коллегу с победой.

Тогда представитель Кремля объяснил, что США все равно остаются для России вражеской страной, а также соврал, что Штаты ведут войну против РФ.

Впоследствии стало известно, что Путина все-таки поздравил Трампа, однако не публично, а "через знакомых".