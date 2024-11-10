Илон очень раздражен. Что будет с союзом Трампа и Маска

Известная американская политическая обозревательница Кара Свишер озвучила прогноз, что произойдет с союзом нового президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. По ее словам, все уже двигается к завершению.

Маск не сможет тягаться с Трампом

Свишер обращает внимание на то, что новый глава Белого дома во время своей избирательной кампании с восторгом всегда говорил о бизнесмене, изобретателе и своем приспешнике Илоне Маске.

Более того, он много раз публично называл последнего гением.

Несмотря на это, по мнению эксперта, Дональд Трамп не тот человек, который будет делиться властью с бизнесменом.

Кара Свишер озвучила прогноз, что конфликт между Маском и Трампом почти неизбежен, ведь привлекательность двух самых влиятельных людей мира означает, что им будет трудно "сосуществовать".

Один из моих любимых фильмов — "Горец", "может быть только один", и это будет Дональд Трамп, — подчеркнула политическая обозревательница. Поделиться

Маск уже догадывается, что происходит

Кара Свишер обращает внимание на то, что американский миллиардер сыграл важную роль в кампании Трампа, в первую очередь речь идет о ключевом штате Пенсильвания.

Как известно, он выступал как заменитель на многих митингах и продвигал прореспубликанский контент на своей платформе Х.

Нельзя также игнорировать тот факт, что на фоне победы Трампа состояние Маска выросло примерно на 12 миллиардов долларов.

Однако политический обозреватель также не верит, что бизнесмен попытается замахнуться на должность в администрации новоизбранного президента: