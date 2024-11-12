Старший сын Трампа не войдет в его администрацию. Что это значит для Украины
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Политика
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Старший сын Трампа не войдет в его администрацию. Что это значит для Украины

Дональд Трамп-младший и его роль в политике отца
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Источник:  Bloomberg

Дональд Трамп-младший – старший сын нового главы Белого дома Дональд Трампа – официально подтвердил, что не станет полноценным членом будущей администрации своего отца.

Главные тезисы

  • Объем влияния Трампа-младшего на политические решения снизится.
  • Его отношение к Украине вызвало скандал в соцсетях, когда он иронически высмеял президента Владимира Зеленского.
  • Дональд Трамп-младший будет заниматься бизнесом и криптовалютой, а не политикой.

Дональд Трамп-младший и его роль в политике отца

Журналисты обращают внимание на то, что сын лидера республиканцев играл активную роль в последней президентской кампании отца.

Что важно понимать, именно он предложил кандидатуру Джей Ди Венса на должность вице-президента.

Как известно, Дональд Трамп согласился на это предложение, несмотря на шквал критики в свою сторону после принятия этого решения.

Более того, бизнесмен помогал проверять будущих назначенцев администрации "на верность избранному президенту".

Дональд Трамп-младший вместо должности в президентской администрации присоединится к венчурной компании 1789 Capital, инвестирующей в компании консервативной направленности.

Стоит отметить, что недавно Дональд Трамп-младший вместе со своим отцом и братьями Эриком и Берроном начал заниматься криптовалютным бизнесом — компанией World Liberty Financial.

Что известно об отношении Трампа-младшего к Украине

Недавно разразился громкий скандал, когда сын нового президента США попытался цинично высмеять украинского лидера Владимира Зеленского.

В своем новом сообщении на странице в социальной сети Instagram он иронично намекнул, что Украина "потеряет помощь" уже через месяц.

Дональд Трамп-младший обнародовал черно-белое видео, на котором на Владимира Зеленского сыплются доллары.

POV (point of view — ред.): тебя осталось 38 дней до потери помощи, — написано на ролике.

Фото: скриншот

Камера сфокусирована на лице Владимира Зеленского, после чего видео становится черно-белым, а перед украинским президентом падают долларовые купюры.

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