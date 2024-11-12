КНДР ратифікувала угоду про взаємну оборону з Росією — що вона включає

11 листопада Північна Корея ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією, який було підписано лідерами обох країн у червні цього року під час візиту Володимира Путіна до КНДР. Нещодавно цей договір також ратифікували в Москві.
Головні тези:
- Договір про взаємну оборону між КНДР та Росією передбачає надання військової та іншої допомоги у разі збройного нападу на одну з країн.
- Партнерство з Росією надає Північній Кореї важливі ресурси та вплив, в той час, як КНДР постачає зброю та живу силу для війни.
- Залучення Росії до можливих бойових дій на Корейському півострові у разі несподіваних обставин може мати серйозні наслідки для регіону.
- Ратифікація угоди свідчить про зміцнення військового співробітництва між КНДР та РФ, а також поглиблення союзництва обох країн.
Що передбачає угода між КНДР та РФ
Як зазначає видання, згідно з договором, обидві країни зобов'язуються "негайно надавати військову та іншу допомогу, використовуючи всі доступні засоби" у разі збройного нападу на одну з них.
Крім того, Росія та КНДР домовилися не укладати угод із третіми країнами проти одне одного та не використовувати свої території для дій, які порушують суверенітет партнера.
Цей договір посилює тісні зв'язки між Москвою та Пхеньяном, що зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Під час візиту до Москви на початку листопада 2024 року міністр закордонних справ КНДР підтвердила, що лідер Кім Чен Ин віддав наказ підтримати російську армію від самого початку війни.
Військове партнерство з Росією надає Пхеньяну валюту, продовольство, технології, а також важіль впливу на Москву у разі загострення ситуації на Корейському півострові. Своєю чергою, Північна Корея вже надає Росії зброю і живу силу для війни.
Північна Корея отримає від Путіна все, що хоче
Що важливо розуміти, раніше Москва відправляла до Північної Кореї від 50 до 100 тисяч тонн рису за один раз.
Зараз країна-агресорка активно купує артилерійські снаряди у Північної Кореї й таким чином перекриває дефіциту продовольства у КНДР.
Ба більше, Росія допомагає своєму союзникові з передовими космічними технологіями.
Фактично російський диктатор Володимир Путін уже домовився про участь Росії ще в одній війні, яка може спалахнути між Південною та Північною Кореєю.
Що важливо розуміти, для країни-агресорки це буде дуже складно, якщо такий конфлікт розпочнеться найближчим часом.
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